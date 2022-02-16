Політика

10:32 16.02.2022

До Ради проходять 7 партій, лідирує "Євросолідарність" - КМІС

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До Ради проходять 7 партій, лідирує "Євросолідарність" - КМІС

Сім політичних партій подолали б 5-відсотковий прохідний бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбувалися в першій половині лютого, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 5-13 лютого.

За партію "Європейська солідарність" проголосували б 22,9% опитаних, що визначилися з вибором, за "Слугу народу" – 16,4%, за "Батьківщину" – 11,5%, за "Опозиційну платформу - За життя" – 10,1%, за партію "Наші" Євгена Мураєва – 6,2%, за "Розумну політику" Дмитра Разумкова – 5,8%, за "Силу і честь" Ігоря Смешка – 5,1%.

Теги: #рада #вибори #опитування
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