До Ради проходять 7 партій, лідирує "Євросолідарність" - КМІС

Сім політичних партій подолали б 5-відсотковий прохідний бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбувалися в першій половині лютого, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 5-13 лютого.

За партію "Європейська солідарність" проголосували б 22,9% опитаних, що визначилися з вибором, за "Слугу народу" – 16,4%, за "Батьківщину" – 11,5%, за "Опозиційну платформу - За життя" – 10,1%, за партію "Наші" Євгена Мураєва – 6,2%, за "Розумну політику" Дмитра Разумкова – 5,8%, за "Силу і честь" Ігоря Смешка – 5,1%.