Політика

18:50 15.02.2022

Глава МЗС Італії підтвердив готовність до стримування ескалації з боку РФ біля кордонів України

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Глава МЗС Італії підтвердив готовність до стримування ескалації з боку РФ біля кордонів України

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо підтвердив готовність до стримування російської військової ескалації біля кордонів України.

"Якщо в цьому буде необхідність, я підтверджую готовність Італії брати участь у стримуванні військової ситуації разом із нашими партнерами та НАТО... Враховуючи наші хороші двосторонні відносини, ми намагатимемося допомогти Україні, тому що ми підтримали її прохання про допомогу на різних рівнях", - сказав Луїджі Ді Майо, виступаючи на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві у вівторок.

Він додав, що єдиним шляхом вирішення поточної ситуації бачить "шлях миру та дипломатії". "Я вірю: завдяки дипломатії ми зможемо вирішити ситуацію, що склалася... Тому на наступній моїй зустрічі, яка вже скоро відбудеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, я також обговорюватиму це питання (зняття ескалації – ІФ). Наступного понеділка відбудуться збори партнерів та інші зустрічі, де я теж порушуватиму це питання", - зазначив глава МЗС Італії.

Він також висловив сподівання на продовження успішних переговорів у "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, РФ).

Говорячи про торговельні відносини та збільшення двостороннього товарообігу, Луїджі Ді Майо запропонував проведення нового раунду консультацій між урядами в столиці Італії та запропонував Кулебі відвідати захід.

Теги: #італія #мзс #агресія_рф
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