Глава МЗС Латвії заявив, що ЄС повинен буде впровадити санкції проти РФ у разі визнання Москвою "незалежності" т. зв. Л/ДНР

Постанова Держдуми РФ про направлення президенту Росії Володимиру Путіну звернення про необхідність визнання "незалежності" т. зв. "Л/ДНР" суперечить міжнародному праву, вважає глава Міністерства закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич.

"Постанова Держдуми Росії, що закликає визнати так звані Л/ДНР "суверенними державами", суперечить міжнародному праву", - написав Рінкевич у Twitter у вівторок.

Він додав, що якщо Росія "рухатиметься в цьому напрямі", то Євросоюз повинен буде вжити заходів і впровадити санкції проти Москви.

Як повідомлялося, 15 лютого Держдума Російської Федерації на засіданні у вівторок затвердила постанову про негайне направлення президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання так званих Донецької та Луганської народних республік ("ДНР" і "ЛНР").