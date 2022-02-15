Політика

17:54 15.02.2022

Глава МЗС Латвії заявив, що ЄС повинен буде впровадити санкції проти РФ у разі визнання Москвою "незалежності" т. зв. Л/ДНР

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Глава МЗС Латвії заявив, що ЄС повинен буде впровадити санкції проти РФ у разі визнання Москвою "незалежності" т. зв. Л/ДНР

Постанова Держдуми РФ про направлення президенту Росії Володимиру Путіну звернення про необхідність визнання "незалежності" т. зв. "Л/ДНР" суперечить міжнародному праву, вважає глава Міністерства закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич.

"Постанова Держдуми Росії, що закликає визнати так звані Л/ДНР "суверенними державами", суперечить міжнародному праву", - написав Рінкевич у Twitter у вівторок.

Він додав, що якщо Росія "рухатиметься в цьому напрямі", то Євросоюз повинен буде вжити заходів і впровадити санкції проти Москви.

Як повідомлялося, 15 лютого Держдума Російської Федерації на засіданні у вівторок затвердила постанову про негайне направлення президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання так званих Донецької та Луганської народних республік ("ДНР" і "ЛНР").

 

Теги: #мзс #латвія #рінкевичс
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