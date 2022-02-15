Заклик Держдуми РФ щодо визнання "ДНР" та "ЛНР" ускладнить ситуацію в Європі - радник глави Офісу президента

Заклик Держдуми РФ до президента Росії Володимира Путіна визнати так звані ДНР та ЛНР є "ескалаційною дією", яка ускладнить ситуацію в Європі, вважає радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Звісно, вихід Росії з Мінських домовленостей і будь-які політико-юридичні кроки на користь окупаційних структур мають отримати негайну оцінку та реакцію демократичної спільноти. Показова також і неповага до німецької сторони як до учасниці "нормандського формату", виявлена Держдумою Росії. Це рішення було проголосовано тоді, коли канцлер Шольц перебував у Москві. Можна лише шкодувати, що в Москві пішли на цю ескалаційну дію, яка лише ускладнює ситуацію в Європі", – сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

На його думку, "навіть сама постановка питання у Росії щодо визнання окупаційних структур в ОРДЛО є кроком до руйнування Мінських документів".

"Якщо Росія ухвалила рішення де-юре та де-факто вийти з Мінських домовленостей, то це лише остаточно доводить, що саме російська сторона несе відповідальність за відсутність суттєвого прогресу у переговорному процесі щодо припинення війни на Донбасі", - заявив він.

Як повідомлялося, Держдума РФ на засіданні 15 лютого ухвалила постанову щодо негайного скерування президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання так званих ЛНР та ДНР.