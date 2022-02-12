Політика

13:02 12.02.2022

Заява фракції "Слуга народу": Ситуація контролюється, спокій - наша головна зброя

1 хв читати
Заява фракції "Слуга народу": Ситуація контролюється, спокій - наша головна зброя

Фракція "Слуга народу" заявила, що ситуація в Україні контролюється, і наразі спокій є "нашою головною зброєю".

"Ситуація контролюється нашою армією на чолі з верховним головнокомандувачем Володимиром Зеленським, розвідкою, дипломатами, а також нашими партнерами. В режимі 24/7 ми маємо постійну координацію з усіма провідними державами світу", - наголошується в заяві фракції.

При цьому "Слуга народу" наголошує, що народні депутати готові в будь-який момент зібратися на засідання парламенту для ухвалення важливих рішень щодо захисту країни та посилення її обороноздатності.

"Зараз звучать уже далеко не вперше за останні пів року "оголошення" про початок ширшого вторгнення. Чи довіряти цьому? Ніхто не може передбачати майбутнє. Але всі ми знаємо, що український народ буде чинити спротив, а отже, це не можуть не усвідомлювати в Росії. Ми маємо не тільки Збройні сили, а й сотні тисяч ветеранів, а також мільйони інших громадян, які не терпітимуть жодного поневолення. Саме на це і треба орієнтуватись, а не на постійне оновлення панічних новин з посиланням на анонімне джерело на сайтах чи в соцмережах. Тим паче, що майже всі такі новини згодом спростовуються", - зазначили депутати.

Теги: #заява #слуга_народу
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:38 12.02.2022
"Зберігати спокій і не сіяти паніку". МЗС України назвало заходи з протидії агресії РФ

"Зберігати спокій і не сіяти паніку". МЗС України назвало заходи з протидії агресії РФ

08:26 11.02.2022
Кулеба про відповідь Борреля голові МЗС РФ: Чим більше Європу намагаються розділити, тим більш об'єднаною вона стає

Кулеба про відповідь Борреля голові МЗС РФ: Чим більше Європу намагаються розділити, тим більш об'єднаною вона стає

08:20 11.02.2022
Високий представник ЄС Боррель зробив заяву щодо листа, надісланого на адресу глави МЗС РФ Лаврова: Це одна відповідь на листи 27 членам Євросоюзу

Високий представник ЄС Боррель зробив заяву щодо листа, надісланого на адресу глави МЗС РФ Лаврова: Це одна відповідь на листи 27 членам Євросоюзу

21:25 09.02.2022
"Слуга народу" скликає конференцію Київської міськорганізації для ухвалення рішення щодо Трубіцина

"Слуга народу" скликає конференцію Київської міськорганізації для ухвалення рішення щодо Трубіцина

07:59 03.02.2022
Військову присутність США в Європі буде переглянуто у разі деескалації ситуації навколо України

Військову присутність США в Європі буде переглянуто у разі деескалації ситуації навколо України

15:15 02.02.2022
Нардеп Кузьміних просить призупинити його членство у фракції "Слуга народу"

Нардеп Кузьміних просить призупинити його членство у фракції "Слуга народу"

14:02 02.02.2022
"Слуга народу" розпочала збір підписів про скликання позачергового засідання Ради

"Слуга народу" розпочала збір підписів про скликання позачергового засідання Ради

07:29 02.02.2022
Нардепу Трухіну не місце у фракції "Слуга народу"

Нардепу Трухіну не місце у фракції "Слуга народу"

14:10 01.02.2022
Депутат Воронько вийшов із фракції "Слуга народу" - Стефанчук

Депутат Воронько вийшов із фракції "Слуга народу" - Стефанчук

19:59 31.01.2022
Україна та Польща домовилися про якнайшвидше скасування обмежень на транзит вантажних вагонів залізницею та суттєве збільшення дозволів для автоперевізників

Україна та Польща домовилися про якнайшвидше скасування обмежень на транзит вантажних вагонів залізницею та суттєве збільшення дозволів для автоперевізників

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Столтенберг обговорив із Зеленським нарощування Росією військових сил біля України

Литва допомагатиме впроваджувати євроінтеграційні реформи в Україні - прем'єр

"Слуга народу" скликає конференцію Київської міськорганізації для ухвалення рішення щодо Трубіцина

Найближчим часом у рамках ТКГ можуть внести пояснення до комплексу заходів щодо виконання Мінських угод - Макрон

Зеленський відповів Путіну: У терпінні України її мудрість

ОСТАННЄ

Гройсман закликав Порошенка та Зеленського припинити воювати один з одним – заради країни й українців

Порошенко заявив про спроби блокувати його політичну діяльність

Стефанчук: Україна ніколи не відмовиться від своїх європейських перспектив

Зеленський поінформував прем'єр-міністра Литви про ситуацію з безпекою вздовж українських кордонів

Столтенберг обговорив із Зеленським нарощування Росією військових сил біля України

Блінкен обговорив зі Столтенбергом відповідь Заходу на ситуацію навколо України

Порошенко закликав союзників надати Україні зенітне озброєння і ПДЧ у НАТО

Литва допомагатиме впроваджувати євроінтеграційні реформи в Україні - прем'єр

Прем'єр Литви: Подальша агресія РФ проти України призведе до великих санкцій

Україна розраховує на підтримку Литви у протидії сертифікації "Північного потоку – 2" - Шмигаль

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА