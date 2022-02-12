Заява фракції "Слуга народу": Ситуація контролюється, спокій - наша головна зброя

Фракція "Слуга народу" заявила, що ситуація в Україні контролюється, і наразі спокій є "нашою головною зброєю".

"Ситуація контролюється нашою армією на чолі з верховним головнокомандувачем Володимиром Зеленським, розвідкою, дипломатами, а також нашими партнерами. В режимі 24/7 ми маємо постійну координацію з усіма провідними державами світу", - наголошується в заяві фракції.

При цьому "Слуга народу" наголошує, що народні депутати готові в будь-який момент зібратися на засідання парламенту для ухвалення важливих рішень щодо захисту країни та посилення її обороноздатності.

"Зараз звучать уже далеко не вперше за останні пів року "оголошення" про початок ширшого вторгнення. Чи довіряти цьому? Ніхто не може передбачати майбутнє. Але всі ми знаємо, що український народ буде чинити спротив, а отже, це не можуть не усвідомлювати в Росії. Ми маємо не тільки Збройні сили, а й сотні тисяч ветеранів, а також мільйони інших громадян, які не терпітимуть жодного поневолення. Саме на це і треба орієнтуватись, а не на постійне оновлення панічних новин з посиланням на анонімне джерело на сайтах чи в соцмережах. Тим паче, що майже всі такі новини згодом спростовуються", - зазначили депутати.