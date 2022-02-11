Політика

16:42 11.02.2022

Порошенко заявив про спроби блокувати його політичну діяльність

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Порошенко заявив про спроби блокувати його політичну діяльність

Лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України (2014-2019 рр.) Петро Порошенко заявляє, що оточення президента України Володимира Зеленського намагається обмежити його політичну діяльність в умовах ескалації російської загрози, повідомляється на сайті політсили.

"Вони продовжують обмежувати мою політичну діяльність з точки зору роботи в країні і виїзду за кордон. Тепер вже очевидно, що це була також ціль Зеленського. Для того, щоб не давати мені дозволу, який - так вони вважають - я маю в них питати для участі у міжнародних конференціях. У мене були зустрічі в Мюнхені, курс лекцій в Маямі, зустрічі у Вашингтоні - вони блокують сааме цей вид діяльності", – сказав Порошенко під час виступу перед прихильниками біля будівлі Київського апеляційного суду у п'ятницю.

Він розкритикував заяву чинного глави держави про те, що до територіальної оборони в Україні мають йти професіонали. "Це не так... До тероборони в умовах нападу Путіна (президент РФ Володимир Путін - ІФ), який стає з кожним днем все, на жаль, вірогідніший, мають йти всі громадяни. А професіонали мають йти до ЗСУ. Професіонали мають йти в дипломати, в ті структури, які проводять економічні реформи, які займаються боротьбою з корупцією, зберігаючи антикорупційну інфраструктуру. І професіонали мають бути президентами та прем’єрами", - наголосив лідер "Євросолідарності".

Коментуючи рішення Київського апеляційного суду, який залишив у силі рішення Печерського районного суду Києва про обрання йому запобіжного заходу у вигляді особистих зобов'язань у "вугільній справі", Порошенко сказав: "Сьогодні - не перемога, але точно не поразка. Це ще один крок уперед. І ми точно переможемо".

Теги: #порошенко #діяльність
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