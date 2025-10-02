Інтерфакс-Україна
Політика
12:28 02.10.2025

Кабмін перенаправив 143,1 млн грн на організаційне і інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Ради

1 хв читати
Фото: НБУ

Кабінет міністрів перенаправив 143,1 млн грн на обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради.

Згідно з розпорядженням №1060 від 1 жовтня, уряд здійснив розподіл частини бюджетних призначень, передбачених у 2025 році Міністерству фінансів за бюджетною програмою "Забезпечення інституційної спроможності органів державної влади", шляхом передачі бюджетних призначень у сумі 143,1 млн грн (у тому числі оплата праці — 120,2 млн грн) Управлінню справами Апарату Верховної Ради на бюджетну програму "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України".

