В Україні запрацював єдиний RnD-хаб у сфері протимінної діяльності

В Україні створено єдиний RnD-хаб, який стане майданчиком з розробки інновацій та подальшого супроводу їх втілення при розмінуванні українських територій, повідомив голова правління ГС "Кластер розмінування України" Максим Ткаченко на пресконференції в "Інтерфакс-Україна".

Ініціаторами створення RnD-хабу виступили Українська національна Асоціація з гуманітарного розмінування, Українська Асоціація гуманітарного розмінування, Українська Асоціація гуманітарного розмінування та відновлення.

За словами ініціаторів, основна мета хабу - виявляти існуючі та розробляти нові інноваційні рішення, які прискорять розмінування та стануть надійними помічниками для сапера. До хабу ввійдуть інноватори, оператори, науковці, експерти в протимінній діяльності (ПМД).

"Одним із основних завдань Кластеру розмінування є пошук існуючих та розробка нових інноваційних рішень, які здатні прискорити розмінування України. RnD-хаб - це ком'юніті, мета якого, забезпечити сталим фінансуванням перспективні інноваційні розробки, створити ⁠інкубатор ідей і проєктів з виробництва обладнання і тестування нових технологій. А також запустити маркет-плейс у сфері протимінної діяльності "Demining market". Прискорити розмінування українських земель реально тільки масштабувавши застосування інноваційних рішень", - наголосив Ткаченко.

Перший заступник Української національної асоціації з гуманітарного розмінування Олексій Ботнаренко зауважив, що фахівці Української Асоціації гуманітарного розмінування глибоко занурені у питання технічної складової гуманітарного розмінування. Практика вже довела, що інноваційний підхід відіграє ключову роль безпосередньо в польових умовах. Від нього залежать безпека саперів під час проведення робіт, якість, швидкість і зниження вартості розмінування.

"У нашій асоціації представлені основні гравці ринку гуманітарного розмінування, включаючи операторів і виробників спеціалізованого обладнання. (…) Розвиток технологій у сфері розмінування – це не просто модернізація процесу, це стратегічний крок до безпечного, якісного та економічно ефективного розмінування українських територій", - розповів експерт.

Він нагадав, що Україна сьогодні є однією з найбільш забруднених мінами країн світу, і тому держава має не лише застосовувати найкращі світові практики, а й сама ставати центром інновацій у цій сфері. Залучена у процес розмінування молодь – інженери, програмісти, фахівці з робототехніки та штучного інтелекту – знаходиться у пошуку нестандартних рішень, які здатні революціонізувати методи виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

"Сьогодні ми бачимо перспективні розробки вітчизняних стартапів та наукових установ, зокрема, безпілотні платформи для дистанційного розмінування, роботизовані системи, які можуть працювати у складних умовах, та алгоритми на основі штучного інтелекту для аналізу супутникових і дронових знімків", - підкреслив експерт.

Ботнаренко вказав на важливість фінансової та організаційної підтримки цих ініціатив урядом, оскільки Україна маємо всі передумови, щоб розв’язати проблему мінної безпеки і стати міжнародним лідером у сфері гуманітарного розмінування.

Серед проблем впровадження інновацій, які існують сьогодні на ринку гуманітарного розмінування, він назвав брак коштів на розробку інновацій, відсутність комунікації між операторами та інноваторами, розпорошеність інноваційних проєктів, не сформований ринок перспективних технологічних розробок у галузі ПМД.

Вирішенню цих проблем, за його інформацією, сприятиме команда RnD-хабу, яка має досвід розробки і впровадження успішних інноваційних рішень, національних проєктів, які ефективно працюють на ринку розмінування в Україні. Колектив RnD-хабу уже налагодив і проводить роботу з міжнародними фінансовими організаціями та фондами.

RnD-хаб має фізичний офіс в Києві та доступ до полігонів для випробування інноваційних продуктів. Протягом року планується проведення хакатонів та виїзні тестування технологічних рішень.

Ініціатори проєкту закликали розробників і науковців долучитися до спільної роботи в RnD-хабі.