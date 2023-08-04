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20:49 04.08.2023

Правоохоронці викрили нелегальну діяльність call-центру в Подільському районі Києва

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Правоохоронці викрили нелегальну діяльність call-центру в Подільському районі Києва

Правоохоронці викрили незаконну діяльність call-центру, розрахованого на 700 робочих місць, у Подільському районі столиці, повідомляє Національна поліція.

"3 серпня у Подільському районі Києва правоохоронці задокументували незаконну діяльність ще одного call-центру. Крім того, правоохоронці задокументували факт пошкодження майна. Як стало відомо, група молодиків вибила вхідні двері та вікна на першому поверсі будівлі", - йдеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі у п'ятницю ввечері.

Крім цього, поліцейські встановили особи 197 співробітників нелегального call-центру, а також вилучили 725 одиниць техніки та документацію.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганських дій у приміщенні.

"Правоохоронці затримали чотирьох активних учасників злочину. Це - мешканці Київщини, 1990, 1992, 1993 років народження, та киянин, 1993 року народження. Тривають заходи щодо затримання ще двох правопорушників", - зазначається в повідомленні.

 

Теги: #київ #діяльність #call_центр

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