Правоохоронці викрили нелегальну діяльність call-центру в Подільському районі Києва

Правоохоронці викрили незаконну діяльність call-центру, розрахованого на 700 робочих місць, у Подільському районі столиці, повідомляє Національна поліція.

"3 серпня у Подільському районі Києва правоохоронці задокументували незаконну діяльність ще одного call-центру. Крім того, правоохоронці задокументували факт пошкодження майна. Як стало відомо, група молодиків вибила вхідні двері та вікна на першому поверсі будівлі", - йдеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі у п'ятницю ввечері.

Крім цього, поліцейські встановили особи 197 співробітників нелегального call-центру, а також вилучили 725 одиниць техніки та документацію.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганських дій у приміщенні.

"Правоохоронці затримали чотирьох активних учасників злочину. Це - мешканці Київщини, 1990, 1992, 1993 років народження, та киянин, 1993 року народження. Тривають заходи щодо затримання ще двох правопорушників", - зазначається в повідомленні.