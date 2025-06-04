Інтерфакс-Україна
Події
19:22 04.06.2025

Стефанішина заявляє, що не пов'язана з діяльністю колишнього чоловіка

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Стефанішина заявляє, що не пов'язана з діяльністю колишнього чоловіка

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявляє, що не пов'язана з діяльністю колишнього чоловіка.

"Вічна проблема з цими колишніми) Я думала, що вже звикла до того, що моє ім’я можуть використовувати в різних обставинах, але "ніт". Після прочитання статті мене здивувала маніакальна спроба вплести мене, ну хоч якось, у справи колишнього чоловіка, з яким мої контакти відбуваються лише стосовно наших двох дітей. Про це я чітко і зазначила у детальній відповіді на запит журналістів", - написала Стефанішина в мережі Facebook, коментуючи статтю видання "Українська правда" під назвою "дАРМА". Як арештовані активи переходять під контроль людей, пов'язаних з міністеркою Стефанішиною".

Вона висловила сподівання, що час на детальні роз'яснення витрачено не дарма, і наступні матеріали будуть більш збалансованими.

"Починаючи від візуального оформлення статті і завершуючи систематичною згадкою "чоловік Ольги Стефанішиної", наче це якийсь особливий статус. У мене є ім'я, прізвище та посада. І так, в мене є особиста життєва історія тривалістю в 13 років пов'язана з Михайлом, яка не має жодного стосунку до моєї діяльності або нинішнього життя. Михайло Стефанішин – це окрема людина, з якою я розлучилася 7 років тому", - заявила вицепрем'єрка.

Раніше в середу "Українська правда" опублікувала статтю, у якій йдеться, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у березні поточного року визначило компанію, що управлятиме Будинком профспілок на Майдані Незалежності, і за даними журналістів цей новий управитель може бути пов'язаний з родиною Стефанішиної. Також зазначаеться, що Будинок профспілок — це вже четвертий коштовний актив, який отримала одна й та сама компанія. 

 

 

Теги: #діяльність #стефанішина #заперечення

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