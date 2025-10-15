Спецпосланник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заперечив, що йде з посади.

"Ця історія на 100% фейкова і має бути негайно вилучена. Я часто дивуюся, звідки ці так звані "репортери" вигадують такі сміховинні нісенітниці. Я більше, ніж будь-коли, залучений до мирного процесу і продовжую з гордістю служити президенту Сполучених Штатів!", - написав він у соцмережі Х.

Як повідомлялося, Віткофф, як очікується, залишить свою посаду в американській адміністрації та зосередиться на власному бізнесі, повідомляє видання Middle East Eye з посиланням на джерела.

Джерело: https://x.com/SEPeaceMissions/status/1978509187110912075