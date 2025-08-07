Інтерфакс-Україна
04:43 07.08.2025

Кабмін надав 8 видам протимінної діяльності відповідні КВЕДи - Мінекономіки

Кабінет міністрів України схвалив розпорядження про затвердження восьми видів протимінної діяльності як економічних та надав їм окремі відповідні КВЕДи, повідомляє Міністерство економіки країни.

Згідно з інформацією на сайті установи, частина них стосуватиметься видів робіт у протимінній діяльності, решта – видів виробництва товарів та послуг у сфері протимінної діяльності (ПМД).

"За кілька років ми побудували розгорнуту систему протимінної діяльності: від створення ринку гуманітарного розмінування до виробництва вітчизняної техніки та обладнання для цих потреб. Відповідно зросла і кількість напрямків діяльності в секторі, і залучених компаній", - наводяться в публікації слова заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігоря Безкаравайного.

Так, розпорядженням затвердили такий перелік видів протимінної діяльності і їхню відповідність КВЕДам: виробництво роботизованих машин та устаткування для розмінування, підготовки ґрунту та знешкодження вибухонебезпечних предметів (ВНП) (28.99); виробництво БПЛА з устаткуванням, що використовується для обстеження забруднених ВНП територій (30.30); утилізація (знищення) вибухонебезпечних предметів (38.22); нетехнічне та технічне обстеження територій, очищення території від ВНП (39.00).

Ще чотири КВЕДи надаються діяльності з сертифікації операторів та процесів протимінної діяльності (71.20); інформуванню населення про небезпеки ВНП та навчання з попередження ризиків, пов’язаних із ВНП, інспектуванню розмінованих (очищених) територій (74.90); підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців у сфері ПМД (85.32); надання допомоги постраждалим від ВНП особам, їхня реабілітація (88.99).

Наголошується, що над формуванням видів протимінної діяльності працювали фахівці Мінекономіки спільно з Міноборони та Держстатом. Зміни до переліку видів економічної діяльності підготовлені відповідно до доручення прем’єр-міністра України щодо пункту 2 протоколу засідання Національного органу з протимінної діяльності від 20 березня 2025 року.

Джерело: https://me.gov.ua/News/Detail/3ae7f576-382a-43fd-bef5-78095d7f94e8?lang=uk-UA&title=UriadZatverdivVidiProtiminnoiDiialnostiTaYikhVidpovidnistVidamEkonomichnoiDiialnosti

