10 лютого відбудеться засідання політрадників у "нормандському форматі" у Берліні - Макрон

Найближча зустріч у "нормандському форматі" (Україна, Франція, Німеччина, РФ) відбудеться на рівні політрадників у четвер, 10 лютого, у Берліні, повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

"10 лютого, у четвер, відбудеться нове засідання політрадників, у Берліні цього разу, і ми сподіваємося, що процес просуватиметься. Цей процес має просуватися незалежно від того тиску, який на сьогодні відбувається на кордонах", - сказав Макрон на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у вівторок у Києві.