Політика

18:35 10.02.2022

Зеленський поінформував прем'єр-міністра Литви про ситуацію з безпекою вздовж українських кордонів

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Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі поінформував прем'єр-міністра Литви Інгріду Шимоніте про ситуацію з безпекою вздовж українських кордонів та кроки щодо активізації переговорного процесу в рамках "нормандського формату".

"Дуже важливо, що ви приїхали підтримати Україну сьогодні під час напруженої ситуації на кордонах нашої країни, на кордонах із Європою, на кордонах із Росією, на контактних лініях із тимчасово окупованими територіями нашої держави. Ми вважаємо наші відносини з Литовською Республікою особливими, і на рівні президентів, прем'єр-міністрів, держав, і на рівні народів. Ми це відчуваємо не лише у період ескалації, але протягом усього часу", - наводить слова Зеленського Офіс президента України.

Окремо він відзначив намір Литви щодо збереження та посилення її дипломатичної місії в Україні.

Крім того, сторони обговорили реалізацію стратегічного курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Зеленський також скоординував із прем'єр-міністром Литви позиції у контексті підготовки до саміту НАТО у Мадриді у червні 2022 року.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте прибула з візитом до України 10 лютого.

Теги: #литва #агресія_рф #нормандський_формат #зеленський #шимоніте
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