Політика

17:08 18.02.2022

Надання Німеччиною зброї Україні поставить під загрозу "нормандський формат" - Бербок

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Надання Німеччиною зброї Україні поставить під загрозу "нормандський формат" - Бербок

Надання Німеччиною зброї Україні поставить під загрозу "нормандський формат", що також буде великою загрозою безпеці для кожного громадянина в Україні, заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

"Для нас це не просте рішення. Але якщо ми поставимо цим кроком під загрозу "нормандський формат", що він більше не працюватиме, це, на мій погляд, буде також великою загрозою безпеці для кожного громадянина в Україні у зв'язку з ситуацією навколо контактної лінії, в окремих районах", - сказала Бербок на Мюнхенській конференції з безпеки у п'ятницю.

За її словами, для кожного громадянина важливо, щоб сторони повернулися за стіл переговорів, щоб обговорити Мінські домовленості.

"Але ми розглядаємо кожне прохання, тому що ми стоїмо пліч-о-пліч з вами й вашими громадянами. Тому, коли ви попросили про шоломи, ми подивилися, скільки шоломів ми можемо надати, мені шкода, що їх було лише 5 тис. Зараз у нас є новий список, ми розглядаємо його, що ми маємо, що ми можемо зробити", - додала Бербок.

Міністр зазначила, що Німеччина не вважає, що це момент, щоб змінити свій курс щодо постачань озброєння на 180 градусів.

"Ми вважаємо, що це не той момент, щоб змінювати наш курс на 180 градусів. Тому що ми не зовсім однакові, незважаючи на те, що стоїмо поруч. У нас різні шляхи й різна історія", - зазначила Бербок.

Вона наголосила, що Німеччина несе "історичну відповідальність" не лише перед Росією, а й перед Україною.

"У нас інша відповідальність за забезпечення міжнародного порядку, ніж в інших. Якщо ми подивимося на Польщу, Францію, вони були атаковані нами, так само, як країни СРСР, і тому наша відповідальність після Другої світової війни була, що більше ніколи з боку Німеччини не буде війни й більше ніколи не буде геноциду", - сказала Бербок.

Теги: #агресія_рф #нормандський_формат #бербок
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