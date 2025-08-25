В Києві у 2025р пошкоджено 63 заклади освіти - КМДА

Фото: ДСНС Києва

В Києві у 2025 році пошкоджено 63 заклади освіти, питання щодо виділення бюджетних коштів Києва на ремонт та відновлення освітніх закладів опрацьовується у департаменті фінансів Київської міської державної адміністрації, повідомили в пресслужбі КМДА у відповідь на інформаційний запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Загалом з початку року були пошкоджені освітні заклади в восьми з десяти районів столиці. У більшості за закладів навчальний процес розпочнеться в очному форматі.

Департамент освіти і науки КМДА повідомив, що у 2025 році в Києві зазнали пошкоджень 10 закладів освіти, котрі підпорядковані цьому департаменту (сім закладів професійної освіти; два заклади фахової передвищої освіти та один заклад загальної середньої освіти). Наразі ці об’єкти на етапі відновлення.

У Голосіївському районі внаслідок військової агресії РФ 24 квітня була пошкоджена гімназія № 132 (просп. Академіка Глушкова, 28). Відновлення школи було здійснено за рахунок благодійних організацій, бюджетні кошти не використовувались. Вона отримала повторні пошкодження внаслідок збройної агресії 31 липня. Опрацьовується питання щодо повторного залучення благодійних організацій для оперативного відновлення пошкоджених конструкцій школи (заміна окремих вікон, ремонт віконної фурнітури, встановлення відливів та відновлення віконних укосів).

У Дарницькому районі у 2025 році було пошкоджено два ліцеї - № 289 (вул. Дениса Антіпова, 14) та № 160 (вул. Юрія Литвинського, 45).

У Дніпровському районі у 2025 році в результаті обстрілів Києва росіянами зазнали пошкоджень шість закладів загальної середньої освіти: ліцеї № 42 (вул. Хорольська, 19), № 98 (вул. Івана Микитенка, 7); № 234 (вул. Райдужна, 12), мистецький ліцей "Зміна" (вул. Краківська, 20), гімназії № 182 (бульв. Ігоря Шамо, 17) та № 188 (вул. Будівельників, 10). Відновлення проведено за рахунок коштів місцевого бюджету Києва на 2025 рік.

В Оболонському районі у 2025 році зазнали пошкоджень дві школи, відновлювальні роботи виконано.

У Подільському районі внаслідок комбінованої атаки в ніч з 22 на 23 червня пошкоджено покрівлю, перекриття та групове приміщення дошкільного навчального закладу загального типу № 449 (вул. Тульчинська, 7). За результатами інструментального дослідження, проведеного ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельного виробництва", встановлена необхідність капітального ремонту будівлі закладу. Питання відновлення пошкодженого закладу № 449 під контролем Подільської РДА.

У Святошинському районі пошкоджено 3 заклади дошкільної освіти та 11 закладів загальної середньої освіти, а саме: дитячі садки № 134 (на вул. Авіаконструкторська, 17/4), № 177 "Сузір’я" (вул. Героїв Космосу, 15-А), № 257 (вул. Василя Кучера, 4-А); лицеї № 13 (вул. Василя Доманицького, 3), два корпуса ліцей № 197 ім. Дмитра Луценка (вул. Василя Доманицького, 12 та вул. Василя Кучера, 6-А), № 317 на вул. Вахтанга Кікабідзе, 12; спецшколи № 96 ім. О. К. Антонова (вул. Олександра Оксанченка, 2, наразі частково відбувається відновлення за кошти ЮНІСЕФ та проводиться обстеження КП "Київекспертиза"), № 40 (вул. Львівська, 6/3), № 15 (просп. Берестейський, 113), № 16 (вул. Депутатська, 1), "Лісова Казка" (вул. Чистяківська, 24), корпус та гуртожиток ПВНЗ "Європейський університет" (бульв. Академіка Вернадського, 16-В та вул. Депутатська, 15/17).

У Солом’янському районі унаслідок ворожих атак пошкоджень зазнали 18 закладів освіти району. Школи № 22 (просп. Відрадний, 36-В), № 67 (вул. Академіка Шалімова, 9-А), № 52 (вул. Михайла Донця, 16), № 161 (вул. Віталія Скакуна, 14), № 173 (просп. Відрадний, 20), № 12 (вул. Зелена, 12); № 64 (вул. Ушинського, 32), № 54 (вул. Академіка Белецького, 7). Пошкоджені вечірні школи № 20 (вул. Михайла Брайчевського, 19) та № 3 (вул. Ушинського, 15), гімназія-інтернат № 13 (вул. Новопольова, 106), політехнічний ліцей (просп. Берестейський, 37), .

Заклади дошкільної освіти: № 334 (вул. Героїв Севастополя, 3), № 55 (вул. Освіти, 18-А), № 355 (просп. Відрадний, 24-А), № 480 (вул. Метробудівська, 3-А), №255 (вул. Академіка Білецького, 2-А), № 686 (просп. Відрадний, 30-А). За кожним фактом руйнувань проведено обстеження фахівцями КП "Київекспертиза". Роботи з ліквідації наслідків руйнувань здійснюються поетапно.

Частині закладів додатково надається допомога міжнародними партнерами UNICEF (садочки № 55 на вул. Освіти, 18-А, ЗДО № 686 на просп. Відрадному, 30-А, ЗДО № 480 на вул. Метробудівській, 3-А та ЗДО №334 на вул. Героїв Севастополя, 3).

"Зважаючи на масштаб пошкоджень, заклади не будуть повністю відновлені до 1 вересня. Значна їх частина зазнала руйнувань унаслідок масованих атак 04.07.2025 та 31.07.2025, тому виконати всі ремонтні роботи в такі стислі терміни об’єктивно неможливо. Всі небезпечні елементи будуть тимчасово закриті та захищені. Це дозволить зробити перебування дітей і педагогів безпечним. Навчальний процес у закладах загальної середньої освіти розпочнеться вчасно, у звичному для кожного закладу форматі, а відновлювальні роботи триватимуть і надалі до повного їх завершення", - говориться у відповіді управління освіти Солом’янської РДА.

У Шевченківському районі пошкоджено 9 закладів загальної середньої освіти: ліцей № 101 (вул. Коперника, 8), початкова школа "Кияночка" (вул. Парково-Сирецька, 7-А), школа № 175 ім. В. Марченка (вул. Данила Щербаківського, 58-А), № 27 (вул. Мрії, 20-Є), № 95 (вул. Данила Щербаківського, 61-Г), спецшколи № 97 імені О.Теліги (вул. Олени Теліги, 5);№ 82 ім. Т.Г.Шевченка (вул. Шпака, 4), ліцей № 38 (вул. Гоголівська, 31), спеціальна початкова школа "Пізнайко" (вул. Дегтярівська, 6-А).

Наразі проводяться ремонтні роботи із заміни вікон у будівлі початкової школи "Кияночка", вул. Парково-Сирецькій, 7-А, частково за рахунок благодійного фонду та перерозподілу коштів по галузі "Освіта" Шевченківського району.

За рахунок перерозподілу коштів по галузі "Освіта" Шевченківського району проводяться процедури публічних закупівель в електронній системі "PROZORRO" на проведення ремонтних робіт будівель ліцею № 38, спеціалізованої № 82 ім. Т. Г. Шевченка та спеціальної школи "Пізнайко".

У Деснянському та Печерському районах заклади освіти комунальної форми власності у 2025 році пошкоджень не зазнали.