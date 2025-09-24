Інтерфакс-Україна
Події
00:56 24.09.2025

Зеленський і Бербок обговорили пріоритети України та ініціативу щодо засудження викрадення й депортації дітей

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Генеральної Асамблеї ООН Анналеною Бербок пріоритети України, зокрема, увагу до ситуації на окупованих територіях, підтримку резолюції щодо прав людини та ініціативу засудження викрадення й депортації дітей.

"Провів зустріч з Анналеною Бербок, головою 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Дякую Анналені Бербок за розмову й чітку підтримку суверенітету й територіальної цілісності України", - написав він в телеграмі після їхньої зустрічі на поляї Генасамблеї ООН.

За словами Зеленського, вони обговорили ключові пріоритети України на цій сесії: увагу Генасамблеї до ситуації на окупованих територіях, підтримку оновленого проєкту резолюції про ситуацію з правами людини на окупованих територіях.

"І також – нашу роботу з партнерами над ініціюванням і просуванням проєкту резолюції, яка засуджує викрадення та депортацію дітей", - зазначив президент.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16220

Теги: #бербок #зустріч #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:06 24.09.2025
Зеленський обговорив із принцом Ліхтенштейну продовження гуманітарної допомоги Україні та загрози з боку РФ

Зеленський обговорив із принцом Ліхтенштейну продовження гуманітарної допомоги Україні та загрози з боку РФ

23:28 23.09.2025
Путін боїться перемовин віч-на-віч з Україною та хоче лише війни – Зеленьский

Путін боїться перемовин віч-на-віч з Україною та хоче лише війни – Зеленьский

23:17 23.09.2025
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни – Зеленський

Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни – Зеленський

23:06 23.09.2025
США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський

США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський

22:48 23.09.2025
Ми не бачимо бажання з боку Китаю закінчити цю війну – Зеленський

Ми не бачимо бажання з боку Китаю закінчити цю війну – Зеленський

22:39 23.09.2025
Орбан не готовий відмовитися від російських енергоресурсів – Зеленський

Орбан не готовий відмовитися від російських енергоресурсів – Зеленський

22:33 23.09.2025
Зеленський про зустріч з Трампом: це була добра та конструктивна зустріч

Зеленський про зустріч з Трампом: це була добра та конструктивна зустріч

20:38 23.09.2025
Зеленський – Трампу: Ми маємо непогані новини на полі бою

Зеленський – Трампу: Ми маємо непогані новини на полі бою

20:04 23.09.2025
Швейцарія готова прийняти зустріч Зеленського і Путіна – президент

Швейцарія готова прийняти зустріч Зеленського і Путіна – президент

19:02 23.09.2025
Україна представить резолюцію, яка засуджує викрадення дітей – Зеленський

Україна представить резолюцію, яка засуджує викрадення дітей – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Путін боїться перемовин віч-на-віч з Україною та хоче лише війни – Зеленьский

США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський

Зеленський про зустріч з Трампом: це була добра та конструктивна зустріч

Трамп: відновлення кордонів, з яких почалася війна в Україні, цілком можливе, США продовжуватиме постачати зброю

Президентка Єврокомісії: До 2027 року Європа остаточно відмовиться від російського палива

ОСТАННЄ

Трамп: війна в Україні швидко не завершиться

Росіяни скинули два ФАБ на Запоріжжя - Федоров

Трамп і Макрон обговорили війну в Україні, підтримку Києва та роль міжнародної допомоги

Сибіга подякував Ірландії за додаткові 35 млн євро допомоги для підтримки людей в Україні

Рубіо: якщо не буде шляху до миру в Україні в короткостроковій перспективі, США вживатимуть необхідних заходів як ціну за агресію

Рубіо: США залишаються відданими мирному врегулюванню в Україні, але у випадку відсутності інтересу до цього - зважують і інші варіанти

Генсек ООН: 14 тис. цивільних загинули в Україні, в останні місяці зросла кількість жертв

Генсек ООН: прогрес у досягненні припинення вогню в Україні залишається болісно повільним та не можна втрачати нинішній дипломатичний імпульс

Україна, ЄС та ще 36 країн спільно закликали РФ припинити вбивства та розпочати змістовні переговори - заява

У Харкові один постраждалий через масовану атаку ворожих БпЛА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА