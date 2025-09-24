Зеленський і Бербок обговорили пріоритети України та ініціативу щодо засудження викрадення й депортації дітей

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Генеральної Асамблеї ООН Анналеною Бербок пріоритети України, зокрема, увагу до ситуації на окупованих територіях, підтримку резолюції щодо прав людини та ініціативу засудження викрадення й депортації дітей.

"Провів зустріч з Анналеною Бербок, головою 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Дякую Анналені Бербок за розмову й чітку підтримку суверенітету й територіальної цілісності України", - написав він в телеграмі після їхньої зустрічі на поляї Генасамблеї ООН.

За словами Зеленського, вони обговорили ключові пріоритети України на цій сесії: увагу Генасамблеї до ситуації на окупованих територіях, підтримку оновленого проєкту резолюції про ситуацію з правами людини на окупованих територіях.

"І також – нашу роботу з партнерами над ініціюванням і просуванням проєкту резолюції, яка засуджує викрадення та депортацію дітей", - зазначив президент.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16220