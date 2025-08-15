Інтерфакс-Україна
Події
09:38 15.08.2025

Нацполіція: 2 дітей отримали поранення внаслідок дій РФ за добу, 50 розшукано

Двоє дітей отримали поранення внаслідок агресії РФ проти України, при цьому кількість зниклих без вісти скоротилося на двох, також 50 неповнолітніх українців було розшукано, повідомляється в телеграм-каналі Національної поліції України з посиланням на дані державного ресурсу "Діти війни".

Усього з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 646 дитини загинуло, 2 тис 115 були поранені, 2 тис 200 зникли без вісти, 44 тис 314 розшукані, 19 тис 546 депортовані до РФ та 1 тис 509 повернуті.

За фактами вчинення на території України злочинів російськими окупантами та їх посібниками було розпочато 207 кримінальних проваджень, усі кваліфіковані як воєнні злочини (з початку повномасштабного вторгнення 166,7 тис і 150 тис відповідно).

14 серпня повідомлялося про трьох поранених дітей за добу, 12 серпня – двох, 13 – жодного. Загиблих і зниклих без вісти за ці дні не було.

14 серпня повідомлялося про 215 зафіксованих воєнних злочинів за добу, 13 серпня – 132, 12 серпня – 211.

Теги: #агресія_рф #нацполіція #діти_війни #статистика

