Події
18:43 21.08.2025

Україна здатна відбивати агресію РФ та не має наміру проводити референдум щодо територій – Єрмак

Україна здатна відбивати агресію РФ та не має наміру проводити референдум щодо територій – Єрмак
Голова Офісу президента Андрій Єрмак переконаний у здатності України чинити опір російській агресії та заявив, що українська сторона не пристане на будь-який ультиматум.

"Після 11 років війни ми контролюємо понад 25% Донбасу. За останні 1000 днів боїв росіяни захопили лише 1% України, зазнавши дуже великих втрат у своїй армії. Ми повинні розуміти, що ми не програємо, а росіяни не перемагають. Це, безумовно, складна ситуація, як і кожна війна, але ми не приймемо шантаж будь-яким ультиматумом; ми все ще можемо боротися", - сказав Єрмак в інтерв’ю для італійської газети Corriera della sera.

На питання, чи розглядається можливість проведення референдуму щодо внесення змін до Конституції з метою визнання російської окупації певних територій, голова Офісу президента відповів: "Ні, ми цього не робимо, і на даний момент ми не маємо наміру поступатися жодною частиною нашої землі".

"Але сьогодні ми реалістичні та знаємо, що агресор окупував деякі регіони, і поки що ми не в змозі звільнити їх за допомогою зброї. Водночас ми хочемо припинити війну та забезпечити, щоб вона не повторилася в майбутньому. Зеленський обговорить це з Путіним. Слід чітко дати зрозуміти, що ми домовилися з американцями про відсутність попередніх умов для саміту", - сказав Єрмак.

Він нагадав про слова президента України Володимира Зеленського про те, що "усі територіальні аспекти будуть розглянуті на його двосторонній зустрічі з Путіним". "Крім того, переговори мають починатися з нинішньої лінії фронту, і в будь-якому разі ми не відмовимося від наших національних територій. Ми визнаємо ситуацію, створену війною, і хочемо її обговорити", - сказав голова Офісу президента.

Єрмак не вважає, що позиція Володимира Путіна змінилася, "але він зрозумів, що не може перетворити нас на щось на кшталт білоруського повторення". "Путін був здивований нашою стійкістю, а тепер вражений новою співпрацею між нами, ЄС та Трампом. Все це підштовхує його до більшого реалізму", - сказав він.

Голова Офісу президента відзначив, що без допомоги США Україна була б "в набагато гіршому становищі" і назвав Трампа "першим американським президентом, який вселив страх у Путіна і навіть змусив його погодитися на саміт з нами". На питання, чи може України обійтися без американської військової допомоги та покладатися виключно на європейську, він відповів, що "на жаль, ні". "Це правда, що європейська підтримка значно зросла за останні місяці, але допомога США залишається життєво важливою", - наголосив Єрмак.

