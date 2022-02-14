Зеленський за підсумками переговорів із Шольцом: Очікуємо домовленостей про проведення саміту лідерів "нормандської четвірки" найближчим часом

Українська сторона очікує досягнення домовленостей про проведення саміту лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) найближчим часом, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Ми обговорили останні кроки у рамках мирного врегулювання… Ми очікуємо, що найближчим часом вдасться провести наступні переговори та домовитися про саміт лідерів N4", - сказав Зеленський на спільній із Шольцом пресконференції у понеділок у Києві.