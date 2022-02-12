Разумков: Зеленський або Єрмак мають ознайомити парламент із перебігом переговорів у рамках нормандського формату

Президент України Володимир Зеленський або голова його офісу Андрій Єрмак мають ознайомити парламент із деталями переговорів у рамках нормандського формату, заявив голова міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков (позафракційний).

"Я вважаю, що президент мав би прийти і дати більш чітку інформацію. Або глава Офісу дати більш чітку інформацію щодо того, що відбувається в рамках Нормандського формату, щоб це не використали наші супротивники, опоненти в подальшому, що ми щось не виконуємо, чогось не хочемо", - сказав Разумков журналістам у суботу.

Він також висловився за створення "робочих органів на базі парламенту спільно з Кабінетом міністрів та Офісом президента, щоб швидко оперативно ухвалювати рішення". За словами Разумкова, такий орган необхідний, щоб усі вертикалі влади "без політики" працювали на благо громадян України, що неодноразово демонстрував парламент.