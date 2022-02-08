Політика

12:56 08.02.2022

Сибіга: В умовах загрози відкритої агресії з боку РФ довіра суспільства до дій влади є надзвичайно важливою

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Сибіга: В умовах загрози відкритої агресії з боку РФ довіра суспільства до дій влади є надзвичайно важливою

В умовах викликів, перед якими наразі опинилася Україна, дуже важливо, щоб суспільство мало довіру до дій влади, вважає заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга.

"Дуже важливо, щоб була довіра суспільства до дій, які повною мірою робить влада та особисто президент. Особливо важливо, щоб у належний спосіб реагувати на ті виклики, які на сьогодні стоять", - заявив Сибіга в ефірі телеканалу ICTV.

Має також бути вирішена і єдина позиція у політикумі, додав він. Досвід міжнародних країн показує, що у кризових ситуаціях вся політична палітра, всі політичні сили одностайно об'єднуються навколо влади, президента, щоб спільно протидіяти викликам.

Чиновник зазначив, що міжнародні партнери та ключові союзники України поділяють підходи та оцінки української сторони перед викликами безпеки, які сьогодні стоять перед країною. І важливо мати таку саму підтримку серед українського суспільства.

 

Теги: #сибіга #офіс_президента
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