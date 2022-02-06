Політика

16:35 06.02.2022

Макрон має намір виробити з Путіним "історичні рішення" щодо безпеки Європи

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Макрон має намір виробити з Путіним "історичні рішення" щодо безпеки Європи

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що пошук взаємоприйнятних рішень для європейської безпеки має вестися з повагою і розумінням Росії.

"Я завжди підтримував глибокий діалог із президентом Путіним і наша відповідальність у тому, щоб виробити історичні рішення. Я вважаю, що президент Путін до цього готовий", – заявив Макрон в інтерв'ю щотижневій газеті Le Journal du dimanche.

Він додав, що саме з таким настроєм їде в понеділок до Москви.

"Геополітична мета Росії сьогодні – явно не Україна, а розуміння правил співіснування з НАТО або ЄС", – сказав французький президент.

На його думку, ефективний і стійкий діалог Заходу з Росією "не може і не повинен відбуватися через ослаблення будь-якої європейської держави".

"Забезпечення та гарантії безпеки країн Балтії, Польщі чи Румунії є важливими і першочерговими. Безпека і суверенітет України або будь-якої іншої європейської держави не можуть бути предметом будь-якого компромісу, так само як для Росії правомірно ставити питання про свою власну безпеку", – продовжив президент.

"Ми, європейці, повинні контролювати період після "холодної війни", тому що у нас є друзі – суверенні європейські держави, які домоглися своєї незалежності тридцять років тому і які живуть все ще свіжими спогадами про травмуючі відносини з Росією", – вважає Макрон.

За його словами, необхідно захищати "європейських братів, пропонуючи новий баланс, здатний зберегти їм суверенітет і мир".

"Це потрібно робити одночасно з повагою до Росії і розумінням нинішніх власних травм цього великого народу і цієї великої країни", – наголосив президент Франції.

Минулої п'ятниці повідомлялося, що Макрон відвідає Росію 7 лютого.

Теги: #путін #франція #макрон
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