Кулеба: Україна мобілізувала найвищий рівень міжнародної підтримки з 2014 року
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Україна наразі мобілізувала максимальну світову підтримку Києва зі стримування військової експансії Російської Федерації.
"На тлі агресивних дій Росії українська дипломатія на чолі з президентом Володимиром Зеленським мобілізувала найвищу в історії міжнародну підтримку нашої держави для захисту миру та стримування Російської Федерації від будь-яких військових авантюр", – заявив Кулеба в ефірі програми "Право на владу" телеканалу "1+1" в четвер.
Він наголосив, що Україна нині у найсильнішій позиції за всі роки з 2014-го.
"Це проявляється у всьому. У кількості фінансової та військової підтримки, яку ми отримуємо від партнерів. В інтенсивних візитах іноземних лідерів і топчиновників до України", - наголосив міністр.
Кулеба нагадав про велику кількість телефонних розмов президента України, керівника Офісу президента і своїх контактів з іноземними партнерами. Він наголосив, що інтенсивна та наполеглива робота у форматі мережевої дипломатії дає змогу ефективно стримувати Росію.
"Росія вже відчуває, що вона дипломатично цей раунд програє. Станом на сьогодні Росія не досягла жодних стратегічних цілей", - зазначив він.
Глава української дипломатії додав, що за попередні місяці прогнозували безліч дат імовірного початку війни. Звучали і дати у грудні, і в середині й наприкінці січня. Водночас усі ці прогнози досі не виправдалися. Кулеба наголосив, що уникнути нового етапу військової ескалації вдалося саме завдяки інтенсивній та ефективній роботі дипломатів.