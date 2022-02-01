Політика

15:11 01.02.2022

У ВР утворили ТСК з розслідування фактів, які сприяли окупації Росією Криму

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У ВР утворили ТСК з розслідування фактів, які сприяли окупації Росією Криму

Верховна Рада утворила тимчасову слідчу комісію (ТСК) парламенту з розслідування фактів, які сприяли тимчасовій окупації Автономної Республіки Крим Російською Федерацією.

За відповідний проєкт постанови №4657 проголосували 206 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, у компетенції ТСК - перевірка відомостей щодо фактів та осіб, які призвели до тимчасової окупації Криму, ходу розслідування правоохоронними органами України фактів та кримінальних проваджень щодо осіб, які сприяли анексії півострова. Серед завдань ТСК також ініціювання питання про притягнення винних у тимчасовій окупації до відповідальності, передбаченої законодавством України.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", жодного голосу за утворення ТСК не дали фракції "Європейська солідарність", "Голос" та "Опозиційна платформа – За життя".

Відповідно до регламенту роботи парламенту постанова вважається ухваленою, якщо за неї проголосували щонайменше 150 народних депутатів, а законопроєкт – 226 голосів "за".

Теги: #тск #крим #рада
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