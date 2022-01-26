Політика

20:05 26.01.2022

Блінкен: США передали Москві і оцінку російських пропозицій щодо безпеки, і американські ідеї та побоювання

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Блінкен: США передали Москві і оцінку російських пропозицій щодо безпеки, і американські ідеї та побоювання

США у відповіді на пропозиції Росії щодо безпеки передали Москві і свою оцінку цих пропозицій, і американські ідеї та побоювання, заявив у середу держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Переданий нами документ включає побоювання США та їхніх союзників та партнерів щодо дій Росії, які підривають безпеку, оцінку по суті тем, що викликають стурбованість у Росії, і наші власні ідеї у сферах, де ми змогли знайти спільні точки дотику", - сказав він журналістам у Держдепартаменті у середу.

Блінкен також окреслив сфери, де США бачать можливість для прогресу у відносинах із Росією. Зокрема, він згадав такі теми, як режим контролю над озброєннями, зокрема питання розміщення ракет у Європі, а також способи збільшення транспарентності та стабільності.

Блінкен заявив, що рішення про подальші кроки залишається за Росією, і в США готові до всіх можливих сценаріїв. "Рішення про те, як відповісти, залишається за Росією. Ми готові до всіх сценаріїв", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що посол США у Москві Джон Салліван передав письмову відповідь на російські пропозиції щодо гарантій безпеки.

Теги: #держдеп #сша #росія #пропозицiї
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