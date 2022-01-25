Політика

13:34 25.01.2022

Тимошенко закликала забезпечити достатнє фінансування ЗСУ

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Тимошенко закликала забезпечити достатнє фінансування ЗСУ

Захист країни є абсолютним пріоритетом, тож першочерговим завданням є забезпечення армії всім необхідним, заявила лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

"Наразі ми почули заспокійливі слова, але це нічого не означає. Ми як країна не маємо права покладатися на випадок. Нам потрібно було давно готуватися за всіма напрямами, як захищати країну. Наша армія фундаментально недофінансована. І коли постало питання на зустрічі, де брати фінансові ресурси на армію, ми почули відповідь від влади, що для них важливіше будувати й ремонтувати дороги. Тому я хочу нагадати, що для нас захист країни - це абсолютний пріоритет!" - наголосила Тимошенко під час виступу у Верховній Раді, повідомляє пресслужба "Батьківщини".

Вона також закликала створити уряд національної єдності для подолання економічної кризи та протистояння зовнішньому ворогові.

"Те, що на сьогодні відбувається в економіці, енергетиці, з інфляцією й тарифами - це все страшно. І тому наша команда вийшла з ініціативою створення уряду Національної єдності. Це реальне єднання з конкретною програмою дій для країни, для людей, для оборони, для місцевого самоврядування. Допоки ми будемо терпіти хаос всередині країни, нам важко буде захистити наші кордони", - вважає Тимошенко.

Теги: #тимошенко #армія #зсу
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