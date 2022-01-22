Політика

08:52 22.01.2022

Постпред США при ООН переконана в можливості дипломатичного вирішення російсько-українського конфлікту

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Постпред США при ООН переконана в можливості дипломатичного вирішення російсько-українського конфлікту

Постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд вважає, що все ще залишаються можливості для вирішення російсько-українського конфлікту дипломатичними засобами.

В інтерв'ю італійській телерадіокомпанії RAI у відповідь на питання про те, чи є ще можливості для "дипломатичного прориву", вона заявила: "Безумовно (...) Ми, як і раніше, наполегливо добиваємось дипломатичного рішення, і ця зустріч (держсекретаря Ентоні Блінкена - ІФ) з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим є частиною цих зусиль. Ми б не проводили цієї зустрічі, якби не вважали, що все ще є шанс знайти шлях, який призведе до деескалації та дипломатичного рішення для України та для нас".

Вона зазначила, що президент Джо Байден "готовий докласти будь-яких зусиль для дипломатичного рішення та працювати з нашими колегами", з цього питання, і дав відповідні інструкції співробітникам своєї адміністрації.

"Тому я активно взаємодію зі своїми колегами тут, у Нью-Йорку, зокрема планую зустріч цього тижня з моїм українським колегою. Я зустрілася з усіма п'ятьма постійними членами РБ ООН, включно з росіянами, щоб висловити наше занепокоєння", - пояснила Томас-Грінфілд.

Водночас вона повторила постійні твердження Вашингтона, що доказами "агресивних планів" Москви є зосередження російських військ на кордоні з Україною та проведення у цьому районі військових навчань.

"Все це свідчить про плани агресії. І поки ми продовжуємо шукати дипломатичне рішення, ми готуємось і готові відповісти на будь-які агресивні дії, які можуть вчинити росіяни", - наголосила дипломат.

 

 

Теги: #рішення #сша #дипломатія #росія
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