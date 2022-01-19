Політика

18:29 19.01.2022

Спроба політизувати розгляд у суді запобіжного заходу Порошенку результату не мала - Арахамія

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Спроба політизувати розгляд у суді запобіжного заходу Порошенку результату не мала - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що спроба політизувати судовий розгляд про запобіжний захід лідеру "Європейської солідарності", п'ятому президенту України Петру Порошенку нічим не закінчилася.

"Ми бачимо, що спроба політизувати судовий розгляд питання про запобіжний захід Порошенку закінчилася нічим", - сказав Арахамія в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

Він наголосив, що не бачить причин, через які можуть радіти адвокати Порошенка.

"Йому обрали запобіжний захід - особисте зобов'язання. Суддя визнав обґрунтованими підстави для запобіжного заходу, фактично суд визнав, що Порошенко - підозрюваний. І він має ходити на допити, давати показання, здати закордонні паспорти та з'являтися до слідчого на першу вимогу", - зазначив народний депутат.

Він нагадав, що адвокати Порошенка наполягали на тому, що обвинувачення нікчемне й бездоказове, і підозру слід скасувати.

"Утім, ми бачимо, яке рішення ухвалив суд. Це аж ніяк не перемога Петра Олексійовича, як зараз намагається показати його захист", - зазначив Арахамія.

Теги: #порошенко #арахамія #оцінка
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