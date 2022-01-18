У Вашингтоні продовжують стежити за ситуацією навколо роботи російських дипвідомств в Україні

У Вашингтоні обізнані про плани Росії вивести певний дипломатичний персонал з України, але оцінка цих даних триває, повідомила представник Білого дому Джен Псакі.

"Ми маємо інформацію, яка вказує на те, що російська влада готувалась до евакуації співробітників російського посольства в Україні наприкінці грудня - на початку січня. Ми продовжуємо оцінювати ситуацію", - сказала вона на брифінгу у вівторок.

Раніше американське видання The New York Times з посиланням на високопоставленого співробітника служби безпеки України повідомило, що на початку січня Росія нібито почала евакуювати сім'ї своїх дипломатів з України.

За інформацією видання, 5 січня 18 людей, переважно дружини та діти дипломатів, на автобусах вирушили до Москви. У наступні дні ще близько 30 людей покинули Київ та Львів. Дипломати ще у двох консульствах отримали розпорядження готуватись до від'їзду, повідомила газета.

Коментуючи публікацію, в МЗС РФ заявили, що "посольство Росії у Києві працює в штатному режимі".