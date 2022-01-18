Кожен другий француз упевнений, що Макрона переоберуть навесні 2022 року - опитування

Майже половина жителів Франції вважає, що нинішній глава держави Еммануель Макрон, який поки що офіційно не оголосив про висування своєї кандидатури на вибори президента, буде переобраний під час голосування навесні 2022 року, свідчать дані опитування для телеканалу BFM TV.

Згідно з його результатами, 48% респондентів упевнені, що Макрон переможе та збереже посаду президента Франції.

У перемогу кандидата від "Республіканців" Валері Пекресс або лідера ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен вірять по 14% опитаних відповідно. Ще 6% вважають ймовірною перемогу кандидата від украй правих, журналіста Еріка Земмура, 5% - Жан-Люка Меланшона від лівої "Нескореної Франції". В інших кандидатів - менше ніж 3% голосів.

Опитування проводилося з 14 до 17 січня, у ньому взяли участь понад 1 тис. осіб.

Вибори президента Франції відбудуться навесні 2022 року.