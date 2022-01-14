Політика

14:11 14.01.2022

Україна та Азербайджан підписали 6 двосторонніх документів

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Україна та Азербайджан підписали 6 двосторонніх документів

Між президентами, главами міністерств України та Азербайджану, державними нафтовими компаніями в рамках офіційного візиту глави Азербайджанської Республіки в Україну підписано шість двосторонніх документів.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", Володимир Зеленський та Ільхам Алієв підписали спільну Декларацію президента України та президента Азербайджану.

Між Кабінетом Міністрів України та урядом Азербайджанської Республіки підписано угоду щодо співпраці у сфері безпечності харчових продуктів. Відповідний документ підписали голови спільної комісії двох країн з питань економічного співробітництва, віцепрем'єр – міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук та міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов.

Між міністерствами економіки України та Азербайджану підписано Меморандум про взаєморозуміння з питань екстреної взаємодії у двосторонній торгівлі.

Документ підписали віцепрем'єр – міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук та міністр економіки Азербайджану Мікаїл Джаббаров.

Меморандум про взаєморозуміння між міністерствами щодо співпраці в аграрній сфері підписали міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко та міністр економіки Азербайджанської Республіки Мікаїл Джаббаров.

Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю у сфері енергетики підписано між акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" в особі голови правління компанії Юрія Вітренка та державною нафтовою компанією Азербайджану (SOCAR) в особі міністра економіки Азербайджанської Республіки Мікаїла Джаббарова.

Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю щодо співробітництва у сфері земельних відносин, управління землями державної власності та державного земельного кадастру підписано між Державною службою України з геодезії, картографії та кадастру і міністерством економіки Азербайджану. Документ підписали виконувач обов'язків Державної служби України з геодезії Сергій Завадський та міністр економіки Азербайджанської Республіки Мікаїл Джаббаров.

Теги: #договори #україна #азербайджан
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