Політика

14:54 13.01.2022

Голова ОБСЄ заявив про бажання розпочати у рамках організації діалог щодо безпеки в Європі

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Голова ОБСЄ заявив про бажання розпочати у рамках організації діалог щодо безпеки в Європі

Голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі Збігнєв Рау у четвер заявив про бажання розпочати діалог щодо регіональної безпеки, зазначивши, що найкращим переговорним майданчиком для нього могла б стати саме ОБСЄ.

"До наших намірів входить запуск діалогу, щоб надати енергії дебатам про безпеку в Європі. Я не сумніваюся, що ОБСЄ - найкраща можлива платформа для обговорення цього питання", - сказав він на пресконференції.

Водночас він не уточнив, як може бути організований такий діалог.

При цьому він визнав наявність різних поглядів на безпеку Європи, що породжує проблеми в зоні відповідальності ОБСЄ. Рау наголосив на важливості завдання знайти спільний знаменник для всіх 57 країн-членів ОБСЄ щодо питань безпеки.

Теги: #діалог #обсє
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