Боррель наполягає на участі ЄС в обговоренні українського питання США та НАТО з Росією

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель не сумнівається, що Росія намагається розколоти Захід, прагнучи обійтися без Євросоюзу у своїх переговорах із США та НАТО з українського питання.

"Але у мене є впевненість, що Сполучені Штати не гратимуть у цю гру. Американський держсекретар Ентоні Блінкен мені дуже ясно сказав, що нічого не обговорюватиметься або погоджуватиметься без участі європейців. Якщо будуть переговори, ми візьмемо в них участь", - заявив голова дипломатії ЄС в інтерв'ю газеті Ouest-France.

Боррель прибув у середу до французького міста Бреста (департамент Фіністер, регіон Бретань на північному заході Франції), де 12-14 січня проходять неформальні наради Ради ЄС на рівні міністрів оборони та міністрів закордонних справ.

Розповідаючи про своє нещодавнє відвідування України та лінії зіткнення на сході країни, він відзначив "войовничу атмосферу з більш ніж 100 тис. добре озброєних російських солдатів з іншого боку". "Росіяни стверджують, що йдеться лише про навчання, але є причини для занепокоєння", - вважає Боррель.

За його словами, Росія хоче відновити ту архітектуру європейської безпеки, яка була після Гельсінських угод 1975 року. "Але світ уже не той, що був у радянську еру. Москва ставить попередні умови. Неприйнятно, коли вам заявляють: "От мої умови, і якщо ви не згодні, у нас є солдати на українському кордоні...", - вважає Високий представник ЄС.

При цьому він сказав: "Які б не були наші розбіжності, ми повинні говорити. За це дипломатам платять зарплату!"