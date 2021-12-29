Зеленський та Порошенко мають майже однакову підтримку виборців у другому турі президентських виборів – опитування

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський – його підтримали б 17,5% усіх опитаних або 24% тих, хто візьме участь у виборах та визначився, за кого голосуватиме, свідчать результати дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова.

За Петра Порошенка мають намір проголосувати відповідно 11% та 16% опитаних, за Юлію Тимошенко – відповідно 8% та 10%, за Юрія Бойка – відповідно 7,5% та 9%, за Дмитра Разумкова – відповідно 7% та 9%, за Ігоря Смешка – відповідно 5% та 6%, за Євгена Мураєва – відповідно 5% та 6%, за Володимира Гройсмана – відповідно 3,5% та 5%, за Сергія Притулу – відповідно 2% та 3%, за Олега Ляшка – відповідно 2% та 2%, за Руслана Кошулинського – відповідно 1,5% та 2%, за Анатолія Гриценка – відповідно 1% та 2%, за Віталія Кличка – відповідно 1% та 1%.

Порівняно з листопадом 2021 року на статистично значущому рівні зросла електоральна підтримка Разумкова (з 5,5% до 7% серед усіх опитаних) та Мураєва (з 4% до 5%), рівень електоральної підтримки інших кандидатів у першому турі на статистично значущому рівні не змінився.

Зеленський у разі електорального суперництва в другому турі з Порошенком отримав би 23% голосів усіх опитаних або 50% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, Порошенко отримав би відповідно 23% та 50%.

Порівняно з листопадом 2021 року підтримка двох кандидатів у разі їхнього протистояння у другому турі на статистично значущому рівні не змінилася, однак порівняно з результатами аналогічного опитування, яке проводили наприкінці липня - на початку серпня цього року, частка голосів, які респонденти готові віддати за Зеленського, знизилася з 28% до 23% серед усіх опитаних, а частка тих, хто готовий голосувати за Порошенка, зросла з 17% до 23%.

У разі виходу в другий тур Зеленського та Бойка, за Зеленського проголосували б 26% усіх опитаних або 63% тих, хто візьме участь у виборах та визначився, за кого голосуватиме, за Бойка – відповідно 17% та 37%. Порівняно з листопадом 2021 року електоральна підтримка Зеленського у цій парі кандидатів у другому турі знизилася з 29% до 26% серед усіх опитаних, підтримка Бойка – не змінилася (відповідно 17% та 17%).

У разі виходу в другий тур Зеленського та Разумкова, за Зеленського проголосували б 22% усіх опитаних або 44% тих, хто візьме участь у виборах та визначився, за кого голосуватиме, за Разумкова – відповідно 30% та 56%. Порівняно з результатами опитування, яке проводили в листопаді 2021 року, частка голосів, які респонденти готові віддати за Зеленського, статистично значуще не змінилася (у листопаді вона становила 23% серед усіх опитаних), тоді як частка тих, хто готовий голосувати за Разумкова, зросла із 25% до 30% серед усіх опитаних.

У разі виходу в другий тур Зеленського та Тимошенко, за Зеленського проголосували б 24% усіх опитаних або 53,5% тих, хто візьме участь у виборах та визначився, за кого голосуватиме, за Тимошенко – відповідно 22% та 46,5%.

У разі виходу в другий тур Порошенка та Разумкова, за Разумкова проголосували б 33% усіх опитаних або 61% тих, хто візьме участь у виборах та визначився, за кого голосуватиме, за Порошенка – відповідно 19% та 39%.

20% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 65,5% дотримуються думки, що події розвиваються у неправильному напрямі.

18% опитаних вважають, що Україна здатна подолати наявні проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років, 54% - що вона здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі, а 18% - що не здатна їх подолати.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені І. Кучеріва з 17 до 22 грудня 2021 року методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що становить доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.