Політика

12:27 29.12.2021

Зеленський та Порошенко мають майже однакову підтримку виборців у другому турі президентських виборів – опитування

4 хв читати
Зеленський та Порошенко мають майже однакову підтримку виборців у другому турі президентських виборів – опитування

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський – його підтримали б 17,5% усіх опитаних або 24% тих, хто візьме участь у виборах та визначився, за кого голосуватиме, свідчать результати дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова.

За Петра Порошенка мають намір проголосувати відповідно 11% та 16% опитаних, за Юлію Тимошенко – відповідно 8% та 10%, за Юрія Бойка – відповідно 7,5% та 9%, за Дмитра Разумкова – відповідно 7% та 9%, за Ігоря Смешка – відповідно 5% та 6%, за Євгена Мураєва – відповідно 5% та 6%, за Володимира Гройсмана – відповідно 3,5% та 5%, за Сергія Притулу – відповідно 2% та 3%, за Олега Ляшка – відповідно 2% та 2%, за Руслана Кошулинського – відповідно 1,5% та 2%, за Анатолія Гриценка – відповідно 1% та 2%, за Віталія Кличка – відповідно 1% та 1%.

Порівняно з листопадом 2021 року на статистично значущому рівні зросла електоральна підтримка Разумкова (з 5,5% до 7% серед усіх опитаних) та Мураєва (з 4% до 5%), рівень електоральної підтримки інших кандидатів у першому турі на статистично значущому рівні не змінився.

Зеленський у разі електорального суперництва в другому турі з Порошенком отримав би 23% голосів усіх опитаних або 50% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, Порошенко отримав би відповідно 23% та 50%.

Порівняно з листопадом 2021 року підтримка двох кандидатів у разі їхнього протистояння у другому турі на статистично значущому рівні не змінилася, однак порівняно з результатами аналогічного опитування, яке проводили наприкінці липня - на початку серпня цього року, частка голосів, які респонденти готові віддати за Зеленського, знизилася з 28% до 23% серед усіх опитаних, а частка тих, хто готовий голосувати за Порошенка, зросла з 17% до 23%.

У разі виходу в другий тур Зеленського та Бойка, за Зеленського проголосували б 26% усіх опитаних або 63% тих, хто візьме участь у виборах та визначився, за кого голосуватиме, за Бойка – відповідно 17% та 37%. Порівняно з листопадом 2021 року електоральна підтримка Зеленського у цій парі кандидатів у другому турі знизилася з 29% до 26% серед усіх опитаних, підтримка Бойка – не змінилася (відповідно 17% та 17%).

У разі виходу в другий тур Зеленського та Разумкова, за Зеленського проголосували б 22% усіх опитаних або 44% тих, хто візьме участь у виборах та визначився, за кого голосуватиме, за Разумкова – відповідно 30% та 56%. Порівняно з результатами опитування, яке проводили в листопаді 2021 року, частка голосів, які респонденти готові віддати за Зеленського, статистично значуще не змінилася (у листопаді вона становила 23% серед усіх опитаних), тоді як частка тих, хто готовий голосувати за Разумкова, зросла із 25% до 30% серед усіх опитаних.

У разі виходу в другий тур Зеленського та Тимошенко, за Зеленського проголосували б 24% усіх опитаних або 53,5% тих, хто візьме участь у виборах та визначився, за кого голосуватиме, за Тимошенко – відповідно 22% та 46,5%.

У разі виходу в другий тур Порошенка та Разумкова, за Разумкова проголосували б 33% усіх опитаних або 61% тих, хто візьме участь у виборах та визначився, за кого голосуватиме, за Порошенка – відповідно 19% та 39%.

20% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 65,5% дотримуються думки, що події розвиваються у неправильному напрямі.

18% опитаних вважають, що Україна здатна подолати наявні проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років, 54% - що вона здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі, а 18% - що не здатна їх подолати.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені І. Кучеріва з 17 до 22 грудня 2021 року методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що становить доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Теги: #президент #вибори #опитування
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:09 29.12.2021
45% українців вважають Зеленського розчаруванням року - опитування

45% українців вважають Зеленського розчаруванням року - опитування

07:26 26.12.2021
В Україні знову стартував новорічний проект "Дивовижна поштівка"

В Україні знову стартував новорічний проект "Дивовижна поштівка"

08:45 25.12.2021
Зеленський привітав українців із Різдвом Христовим

Зеленський привітав українців із Різдвом Христовим

19:56 24.12.2021
Президент Молдови заявляє, що до її планів не входить зустріч із лідером Придністров'я

Президент Молдови заявляє, що до її планів не входить зустріч із лідером Придністров'я

13:34 24.12.2021
Більшість українців звинувачують в енергокризі Зеленського та підлеглу йому вертикаль влади – опитування Центру Разумкова

Більшість українців звинувачують в енергокризі Зеленського та підлеглу йому вертикаль влади – опитування Центру Разумкова

13:14 24.12.2021
Третина українців вважає закон про деолігархізацію популістським кроком Зеленського – опитування Центру Разумкова

Третина українців вважає закон про деолігархізацію популістським кроком Зеленського – опитування Центру Разумкова

12:45 24.12.2021
Більшість українців підтримує вступ до Євросоюзу і НАТО - опитування Центру Разумкова

Більшість українців підтримує вступ до Євросоюзу і НАТО - опитування Центру Разумкова

11:13 23.12.2021
Улюбленим новорічним святом українців є Різдво, понад 70% громадян святкують його 7 січня

Улюбленим новорічним святом українців є Різдво, понад 70% громадян святкують його 7 січня

11:32 22.12.2021
Зеленського на посаді президента готові переобрати 24% українців, 14% підтримують Порошенка – опитування "Рейтингу"

Зеленського на посаді президента готові переобрати 24% українців, 14% підтримують Порошенка – опитування "Рейтингу"

18:29 21.12.2021
Арахамія назвав малоймовірним відновлення ВР змішаної системи виборів на наступній сесії

Арахамія назвав малоймовірним відновлення ВР змішаної системи виборів на наступній сесії

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США та Росія проведуть переговори щодо озброєнь та української проблеми 10 січня - Білий дім

"Слуга народу" на початку лютого почне застосовувати імперативний мандат до місцевих депутатів - голова партії Шуляк

Зеленський готовий до переговорів із Путіним, Україна готова виконувати Мінські угоди - Єрмак

Путін: Зеленський підпав під вплив радикалів замість того, щоб думати про мир, а Росія хоче будь-якою ціною будувати добросусідські відносини

Депутати Європарламенту закликали Київ утримуватися від політичних переслідувань і вибіркового правосуддя

ОСТАННЄ

"Слуга народу" залишається лідером електоральних симпатій, але її перевага над іншими партіями незначна

США та Росія проведуть переговори щодо озброєнь та української проблеми 10 січня - Білий дім

Переговори між США та Росією очікуються 10 січня, розглянуть ситуацію навколо України

Глава партії "Слуга народу" про приєднання членів фракції до МФО "Розумна політика": Нехай здають мандат і створюють свої політбренди

"Слуга народу" на початку лютого почне застосовувати імперативний мандат до місцевих депутатів - голова партії Шуляк

Кандидатури до дисциплінарної комісії "Слуги народу" внесуть облорганізації, а з'їзд затвердить її склад - Шуляк

Відповідь Росії у разі відмови США і НАТО розглядати пропозиції про безпеку може бути найрізноманітнішою - Путін

Спроба арешту Порошенка матиме для Зеленського непоправні наслідки

Кличко: Дії влади стосовно Порошенка шкодять державі

Група "Довіра" планує у 2022 році приділити увагу питанням місцевого самоврядування, регулюванню тарифів та розвитку системи охорони здоров'я

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА