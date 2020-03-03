Кандидат від "Слуги народу" відмовилася від участі в довиборах за 179-м округом на Харківщині через екс-голову ОДА Світличну

Кандидат у народні депутати за 179-м округом від партії "Слуга народу" Вікторія Алєксєйчук відмовилася від участі в кампанії.

"Таке рішення Вікторії підтримала Вища рада партії", - повідомляється на сторінці "Слуги народу" у Facebook.

В інформації зазначається, що рішення про висунення Алєксєйчук було ухвалено до того, як стало відомо, що в довиборах візьме участь екс-голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична.

"Світлична справді досвідчений управлінець із конкретними успішними кейсами. І це не просто слова. Це вимірюється реальною підтримкою людей на Харківщині. Було б стратегічною помилкою для "Слуги народу" зупиняти такого фахівця на шляху до Верховної Ради або якось перешкоджати", - йдеться в повідомленні.

У "Слузі народу" зазначають, що не мають наміру домагатися перемоги свого кандидата за будь-яку ціну, а Світлична відповідає критеріям, за якими партія відбирала своїх кандидатів.

"Для старих партій було би природним боротися за місце для своєї людини в політиці, незважаючи на певні обставини, й намагатися організувати перемогу на виборах за будь-яку ціну. Для "Слуги народу" важливіше, щоб у парламенті з'явився ще один досвідчений політик із реальною і заслуженою підтримкою в суспільстві, і щоб між нашою політичною силою і ним була побудована нормальна співпраця. Тим паче, що Юлія Світлична має ті принципи, за якими відбираємо кандидатів і ми: особиста чесність і порядність, незаплямованість корупції та спроможність утілювати стратегію невпинних позитивних змін у країні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, проміжні вибори за округом №179 призначено на 15 березня. Для участі в них зареєструвалися чотири десятки кандидатів, серед яких екс-голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична (самовисуванець) та Вікторія Алєксєйчук ("Слуга народу"), яка в липні 2019 року з невеликим відривом програла парламентські вибори за 174-м округом (Харків) самовисуванцю Олександру Фельдману.

5 листопада Олексія Кучера, який став народним депутатом за 179-м округом від партії "Слуга народу", було призначено головою Харківської обласної державної адміністрації. Він змінив на цій посаді Юлію Світличну, котра обіймала цю посаду з 15 жовтня 2016 року.

У жовтні 2019 року Світлична подала електронну декларацію на посаду заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони, проте так і не була призначена на цю посаду.

20 січня 2020 року Світлична заявила про складення повноважень голови комісії Харківської облради з соцекономрозвитку, мотивувавши це своїми планами брати участь у виборах.