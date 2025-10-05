Нардеп Сірко: Після перемоги партії Бабіша Україна втратила підтримку Чехії в протистоянні з РФ

Фото: https://www.facebook.com/Klymenko.me/

Заступниця голови фракції "Голос" Юлія Сірко вважає, що після перемоги на парламентських виборах у Чехії партії ANO Україна втратила союзника в протистоянні з Росією та на шляху до Європейського Союзу.

"Думаю, ми втратили Чехію як союзника для вступу в ЄС та оборони проти росії", - сказала Сірко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у неділю.

Як повідомлялося, на парламентських виборах у Чехії перемогу одержала популістська партія ANO експрем’єра й олігарха Андрея Бабіша.