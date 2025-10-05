Прем'єр Чехії Фіала визнав результат парламентських виборів та перемогу Бабіша

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала привітав лідера партії ANO Андрея Бабіша з перемогою на парламентських виборах.

"Дякую всім виборцям, які взяли участь у виборах. Велика подяка тим, хто підтримував коаліцію SPOLU, усім прихильникам, кандидатам та тим, хто працював над кампанією. Вітаю переможця виборів Андрея Бабіша, а також вітаю всі залучені партії з їхніми здобуттями", - написав Фіала в соцмережі Х.

Фіала зазначив, що останніми роками коаліція SPOLU витримала основний тягар усіх криз, які пережила Чеська Республіка. "Ми впоралися з найбільшою безпековою та економічною кризою в сучасній історії. Ми зробили низку непопулярних, але необхідних кроків. Ми виконали свою головну обіцянку. Ми об'єднали Чеську Республіку. Сьогодні ми є країною, яка є енергетично незалежною від Росії, ми будуємо автомагістралі швидше, ніж у Польщі, а наше економічне зростання перевершує Австрію та Німеччину", - пише він.

За словами чеського прем'єра, результат правлячих партій, включаючи Піратську партію, кращий за кількістю голосів, ніж був у 2021 році. "Це унікальний результат після чотирьох років складного управління. Але вибори були вирішені голосами, які не були втрачені, а були зосереджені в русі ANO. Результат очевидний і має бути прийнятий демократичним шляхом. Дякую", - резюмував Фіала.

Раніше повідомлялось, що за результатами опрацювання протоколів з 99% виборчих дільниць на парламентських виборах у Чехії перемагає популістична партія ANO мільярдера та експрем'єра країни Андрея Бабіша. Попередньо політсила отримує 34,7% голосів.

Джерело: https://x.com/P_Fiala/status/1974544722304905512