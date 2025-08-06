Інтерфакс-Україна
Політика
13:32 06.08.2025

В "Євросолідарності" назвали призначення керівника БЕБ перемогою закону

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В "Євросолідарності" назвали призначення керівника БЕБ перемогою закону
Фото: https://eurosolidarity.org/

Призначення Олександра Цивінського, переможця конкурсу на посаду голови Бюро економічної безпеки (БЕБ) – це перемога закону, справедливості і здорового глузду, йдеться в заяві партії "Європейська солідарність", опублікованій на її офіційному сайті в середу вранці.

"Але це лише один із перших кроків у боротьбі за відновлення в Україні демократії і реальної боротьби з корупцією. Таких кроків знадобиться ще, на жаль, чимало, але осилити дорогу може лише той, хто йде. В чому останні тижні вселили оптимізм, так це в тому, що суспільство має здоровий імунітет, який прирікає на невдачу тих, хто мріє про авторитаризм в Україні", - йдеться в заяві політсили.

В "Євросолідарності" наголосили на необхідності повернути конкурсний відбір у системі прокуратури, оскільки це є зобовʼязанням України на шляху до членства в Європейському Союзі, і воно вже було зараховане Україні як виконане.

Як повідомлялося, 6 серпня після успішного проходження перевірок та поліграфа Кабмін призначив на посаду директора БЕБ рекомендованого конкурсною комісією кандидата Олександра Цивінського. До цього Цивінський керував підрозділом детективів Національного антикорупційного бюро.

 

Теги: #європейська_солідарність #беб #заява

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