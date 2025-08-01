"Євроcолідарність" про призначення керівника БЕБ: Не хотілося б, аби у вересні Україна отримала ще одну "чорну мітку" Брюсселя

Фото: https://eurosolidarity.org/

Фракція "Європейська солідарність" у Верховній Раді розцінює вимоги до переможця конкурсу на посаду керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександра Цивінського пройти поліграф як правовий нігілізм і вимагає невідкладно призначити його на посаду, щоб уникнути звинувачень з боку ЄС у зриві реформ і невиконанні взятих на себе зобовʼязань.

"Останні заяви премʼєр-міністра України Юлії Свириденко щодо вимоги уряду до переможця конкурсу на посаду керівника БЕБ Олександра Цивінського пройти поліграф – це правовий нігілізм і спроби заговорити та затягнути процес, спроба дискредитації кандидата і конкурсної комісії. Подібної норми немає в законі про конкурс і призначення, а керівниця Уряду, як і всі інші міністри, має неухильно дотримуватися закону, а не трактувати його у вільний спосіб", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті політсили.

У фракції наголошують, що реформа БЕБ, як і негайне реформування і перезавантаження АРМА та ДБР, є "ключовими маяками для продовження допомоги від МВФ і Ukraine Facility". "Європейська Комісія, яка привітала відновлення незалежності НАБУ і САП, нагадала українській владі, що цього недостатньо. Від Києва очікують негайного призначення керівника БЕБ, перезавантаження ДБР і скасування ганебної практики позасудових санкцій проти опозиції… Дуже не хотілося б, аби у вересні Україна отримала ще одну "чорну мітку" Брюсселя за зрив реформ і невиконання зобовʼязань", - йдеться в заяві.

У Євросолідарності нагадують, що зареєстрували в парламенті проєкт постанови №13470 з вимогою до уряду призначити керівника БЕБ.

Як повідомлялося, комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора БЕБ вперше рекомендувала уряду кандидатуру Цивінського 25 червня. За нього проголосували три іноземних члени комісії, тоді як українські представники віддали свої голоси двом іншим кандидатам – Михайлу Буртовому та Олегу Борисенку.

Кабінет міністрів, який має 10 днів на затвердження кандидатури, 7 липня розглянув це подання та у зв’язку з листом СБУ звернувся до комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії. Новопризначена прем’єрка Юлія Свириденко підтримала це рішення та назвала його законним.

Комісія з добору директора БЕБ 23 липня повторно внесла до уряду кандидатуру Цивінського. На засіданні 30 липня, за день до завершення терміну структурного маяка програми з МВФ, Кабмін не призначив директора БЕБ.

31 липня Цивінський заявив, що зробив запит до Служби безпеки України щодо його перевірки на наявність зв’язків з РФ під час конкурсу і що спецлужба офіційно підтвердила відсутність підстав для його непризначення на посаду директора Бюро. Щодо загальної ситуації, переможець конкурсу підкреслив: комісія провела всі етапи належно та неодноразово підтвердила його кандидатуру як єдиного переможця.

1 серпня Свириденко повідомила, що домовилася з Цивінським про проходження поліграфа перед призначенням. "Це гарантовано позбавляє ситуацію будь-яких маніпуляцій та дозволяє рухатись далі. Розраховую, що вже наступного тижня зможемо ухвалити відповідне рішення, яке дозволить оновити роботу БЕБ та буде значним внеском у позитивне перезавантаження відносин між державою та бізнесом", - сказала вона.