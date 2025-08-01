Свириденко домовилася з Цивінським про проходження поліграфа перед призначенням на директора БЕБ

Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що домовилася з кандидатом на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександром Цивінським про проходження поліграфа перед призначенням.

"Зранку добре поговорили з Олександром Цивінським — кандидатом на посаду директора Бюро економічної безпеки. Дякую за конструктивний підхід. Конкурсна комісія ухвалила рішення, а уряд отримав результати додаткових перевірок. Ми всі зацікавлені в тому, щоб БЕБ став дієвою інституцією та мав реальну довіру – довіру бізнесу та усього українського суспільства", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, вона погодила з Цивінським, як зняти всі питання та сумніви у цивілізований спосіб, і домовилась з ним про проходження поліграфа.

"Це гарантовано позбавляє ситуацію будь-яких маніпуляцій та дозволяє рухатись далі. Розраховую, що вже наступного тижня зможемо ухвалити відповідне рішення, яке дозволить оновити роботу БЕБ та буде значним внеском у позитивне перезавантаження відносин між державою та бізнесом", - додала прем'єр.

В свою чергу Цивінський підтвердив, що розмова з премʼєром була конструктивна і по суті.

"Домовилися діяти відкрито й чітко, щоб зняти всі запитання і рухатися вперед", - написав він у мережі Facebook.

Як повідомлялося, Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора БЕБ вперше рекомендувала уряду кандидатуру Олександра Цивінського 25 червня. За нього проголосувало три іноземних члени комісії, тоді як українські представники віддали свої голоси двом іншим кандидатам – Михайлу Буртовому та Олегу Борисенку.

Кабінет міністрів, який має 10 днів на затвердження кандидатури, 7 липня розглянув це подання та у зв’язку з листом СБУ звернувся до Комісії з добору з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії. Новопризначена прем’єрка Юлія Свириденко підтримала це рішення та назвала його законним.

23 липня Комісія з відбору директора БЕБ повторно внесла до уряду кандидатуру Цивінського.

Пізніше, СБУ на запит Цивінського офіційно підтвердила відсутність підстав для його непризначення на посаду директора БЕБ.