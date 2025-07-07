Кабмін звернувся до Комісії з добору директора БЕБ з пропозицією повторно подати кандидатури

Кабінет міністрів звернувся до Комісії з добору директора Бюро економічної безпеки України (БЕБ) з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включно з безпековими критеріями.

"Кабінет Міністрів України на черговому засіданні розглянув подання Комісії з добору Директора Бюро економічної безпеки України щодо призначення на посаду директора БЕБ. Урядом також було вивчено додаткові матеріали, надані зокрема Службою безпеки України, які стосуються питань національної безпеки та містять відповідні безпекові оцінки. За результатами всебічного розгляду поданих матеріалів та з урахуванням безпекової складової, члени Кабінету міністрів України одноголосно прийняли рішення звернутися до Комісії з добору Директора Бюро економічної безпеки України з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії", - йдеться в повідомленні уряду в телеграм-каналі.

Відзначається, що дане рішення повністю відповідає положенням закону "Про Бюро економічної безпеки" та забезпечує належне дотримання процедур призначення керівництва БЕБ.

"Кабінет міністрів України залишається відданим принципам прозорості та відповідальності у процесі формування керівництва всіх органів виконавчої влади України", - додали в уряді.

Як повідомлялося, 24 червня Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) рекомендувала уряду кандидатуру Олександра Цивінського, який був керівником підрозділу детективів НАБУ.

Конкурс проводиться в рамках ухваленого Радою 29 червня 2024 року закону №10439 про перезавантаження БЕБ, що передбачає конкурсний відбір нового керівника за участю експертів, делегованих міжнародними партнерами, а також атестацію працівників Бюро протягом року після призначення нового директора.

Обрання глави БЕБ за результатами конкурсу до липня цього року є умовою програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом, який планує розглянути виділення чергового траншу за нею наприкінці цього тижня.