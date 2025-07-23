Інтерфакс-Україна
Події
21:01 23.07.2025

Комісія з добору директора БЕБ повторно внесла в Кабмін кандидатуру Цивінського

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Комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки повторно внесла до уряду кандидатуру Олександра Цивінського, який керував підрозділом детективів НАБУ, відхиливши пропозицію уряду пошукати іншу кандидатуру.

"Документи щодо мого призначення на посаду директора БЕБ – вже в Кабінеті міністрів України… Очікую на законну та зважену позицію уряду і новопризначеного прем’єр-міністра Юлії Свириденко", – написав сам Цивінський у Facebook та подякував Комісії з добору за позицію.

Кандидат опублікував свої запити до Кабміну та отримані офіційні відповіді та наголосив, що жодної інформації про наявність безпекових ризиків не надано.

Як повідомлялося, Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора БЕБ вперше рекомендувала уряду кандидатуру Цивінського 25 червня. За нього проголосувало три іноземних члени комісії, тоді як українські представники віддали свої голоси двом іншим кандидатам – Михайлу Буртовому та Олегу Борисенку.

Кабінет міністрів, який має 10 днів на затвердження кандидатури, 7 липня розглянув це подання та у зв’язку з листом СБУ звернувся до Комісії з добору з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії. Новопризначена прем’єрка Свириденко підтримала це рішення та назвала його законним.

Бізнес-спільнота висловила своє занепокоєння, адже, на її думку, рішення Кабміну створює ризики зриву реформи та проблеми з міжнародними партнерами. Також бізнес звернувся до президента Володимира Зеленського, голови ВР Руслана Стефанчука та тоді ще прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з закликом переглянути рішення Кабміну та призначити директором БЕБ Цивінського.

 

Теги: #беб #конкурс

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