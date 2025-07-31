Цивінський: СБУ офіційно підтвердила відсутність підстав для мого непризначення на посаду директора БЕБ

Рекомендований комісією кандидат на посаду очільника Бюро економічної безпеки України (БЕБ) Олександр Цивінський зробив запит до Служби безпеки України (СБУ) щодо перевірки кандидата на наявність зв’язків з Росією під час конкурсу.

"Служба безпеки України офіційно підтвердила відсутність підстав для мого непризначення на посаду директора Бюро", - написав Цивінський в Facebook в четвер.

За його словами, у відповідь на запит в СБУ зазначили, що жодного запиту з боку Кабінету міністрів щодо його кандидатури не надходило, а вся перевірка проводилась виключно на підставі звернення голови конкурсної комісії Лаури Стефан.

Також лист, на який посилався Кабмін, коли запропонував комісії обрати декілька кандидатів та направити пропозицію знову, датований 30 червня, тобто він був надісланий вже після завершення конкурсу, рішення комісії та передачі документів до уряду. В СБУ зазначили, що другого примірника листа не існує, а після повернення з Кабміну він був знищений.

"Тобто жодного документа, що офіційно містить "безпекові ризики", сьогодні не існує", - наголосив Цивінський.

Щодо загальної ситуації, переможець конкурсу підкреслив: комісія провела всі етапи належно та неодноразово підтвердила його кандидатуру як єдиного переможця. Водночас СБУ офіційно не надала жодних заперечень.

"Державна інституція, яка має захищати економіку, повинна починатись не з маневрів, а з принципів. Я пройшов відкритий конкурс. Усі документи подані. Рішення комісії ухвалене. Тепер рішення за Кабінетом міністрів", - резюмував він.

Як повідомлялося, комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора БЕБ вперше рекомендувала уряду кандидатуру Цивінського, який керував підрозділом детективів НАБУ, 25 червня. За нього проголосували три іноземних члени комісії.

7 липня Кабмін розглянув подання комісії з добору директора БЕБ та звернувся до неї з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, безпековим критеріям включно.

Після цього 14 липня комісія повернула уряду лист,. Її члени під час брифінгу 30 липня заявили, що мандат комісії скінчено, тому інших кроків та спроб зв’язатись з урядом не планується.