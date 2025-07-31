Інтерфакс-Україна
Політика
21:37 31.07.2025

США цього тижня говорили з Росією про припинення війни, але результату немає — Рубіо

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США цього тижня говорили з Росією про припинення війни, але результату немає — Рубіо

США на початку тижня провели розмову з представниками російського керівництва щодо припинення війни в Україні, однак прогресу не досягли. Президент Дональд Трамп найближчими днями ухвалить рішення щодо подальших дій проти Росії, оскільки вже понад пів року спроби мирного врегулювання залишаються безрезультатними, повідомив держсекретар Марко Рубіо в ефірі Fox Radio.

"Президент чекав вже більше шести місяців і доклав найкращих зусиль. Ми продовжуємо взаємодіяти з російською стороною, вже цього тижня — на початку цього тижня, у понеділок або вівторок. У нас також була ціла розмова з ними — не з Путіним, а з деякими з провідних людей Путіна — в надії досягти певного розуміння на шляху вперед, який призведе до миру, і ми не бачили жодного прогресу в цьому", — сказав Рубіо.

За його словами, президент США стурбований розривом між риторикою російських представників і подіями на фронті.

"У нього є ці чудові телефонні дзвінки, де всі стверджують, що так, ми хотіли б побачити цей кінець, якщо ми зможемо знайти шлях вперед, а потім він включає новини, і ще одне місто було розбомблено, в тому числі ті, що далеко від лінії фронту", — зазначив держсекретар.

Він наголосив, що Вашингтон відкритий до різних сценаріїв, але головною умовою залишається припинення бойових дій і початок переговорів.

"Президент має багато варіантів. Санкції щодо вторинних продажів нафти, секторальні банківські санкції — усе це потужні інструменти. Ми сподіваємося уникнути цього і з’ясувати, як можна зупинити бійку. Але поки що не було, принаймні, того, що ми відчуваємо, щирого інтересу з російської сторони до досягнення цієї мети", — наголосив Рубіо.

 

Теги: #сша #україна #рф

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