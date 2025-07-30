"Слуга народу" підтримує президентський законопроєкт щодо повноважень НАБУ/САП - речниця фракції

"Слуга народу" підтримує президентський законопроєкт №13533 щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

"Фракція "Слуга Народу" підтримує президентський законопроєкт", - сказала Палійчук агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

За її словами, народні депутати обговорять цей законопроєкт на засіданні фракції у четвер.

Як повідомлялось, парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді прийняти за основу та в цілому законопроєкт №13533 щодо посилення повноважень НАБУ та САП.

Верховна Рада розгляне президентський законопроєкт на пленарному засіданні 31 липня.