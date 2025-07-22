Умєров очолить делегацію для перемовин з російською стороною - Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Секретар РНБО Рустем Умєров очолить делегацію для перемовин з російською стороною, також до складу делегації увійдуть представники розвідки, МЗС та Офісу президента, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами наради щодо переговорної роботи.

"Керівник Офісу Андрій Єрмак доповів про координацію нашої дипломатичної роботи з партнерами у Європі та Сполучених Штатах. Я доручив сформувати делегацію для перемовин із російською стороною. Очолить делегацію Рустем Умєров, у склад делегації увійдуть представники української розвідки, МЗС України та Офісу Президента", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Окрім того, під час наради Умєров доповів про виконання домовленостей другої зустрічі з російською стороною в Стамбулі та домовленість про нову зустріч найближчим часом.

"Україна готова працювати максимально продуктивно заради звільнення наших людей з полону та повернення викрадених дітей, а також припинення вбивств і заради підготовки зустрічі лідерів для реального завершення цієї війни", - додав президент.

Він наголосив, що українська максимально прозора.

"Україна ніколи не хотіла цієї війни, і саме Росія має завершити війну, яку сама ж і почала", - зазначив глава держави.

Раніше у понеділок Зеленський анонсував зустріч із російською стороною на середу, 23 липня. Про це він сказав у вечірньому зверненні.