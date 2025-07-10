Мерц звернувся до Словаччини з проханням приєднатися до 18-го пакету санкцій проти РФ

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликає Словаччину надати свій голос за прийняття 18-го пакету санкцій Європейського союзу проти РФ.

"Наше головне політичне зобов'язання – це продовжувати і посилювати тиск на Росію, щоб привести Путіна до столу перемовин. І я хочу бути чесним. Ми готуємо зараз 18-й пакет санкцій Європейського союзу проти Росії. І тільки один член ЄС ще не разом з нами", - сказав Мерц на пленарній сесії Конференції з відновлення України в Римі (URC2025) в четвер.

Він наголосив: "Я прошу Словаччину і її прем'єр-міністра надати нам можливість, надати свій голос за прийняття цього 18-го пакету санкцій".