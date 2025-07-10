Інтерфакс-Україна
Політика
13:54 10.07.2025

Мерц звернувся до Словаччини з проханням приєднатися до 18-го пакету санкцій проти РФ

1 хв читати
Мерц звернувся до Словаччини з проханням приєднатися до 18-го пакету санкцій проти РФ

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликає Словаччину надати свій голос за прийняття 18-го пакету санкцій Європейського союзу проти РФ.

"Наше головне політичне зобов'язання – це продовжувати і посилювати тиск на Росію, щоб привести Путіна до столу перемовин. І я хочу бути чесним. Ми готуємо зараз 18-й пакет санкцій Європейського союзу проти Росії. І тільки один член ЄС ще не разом з нами", - сказав Мерц на пленарній сесії Конференції з відновлення України в Римі (URC2025) в четвер.

Він наголосив: "Я прошу Словаччину і її прем'єр-міністра надати нам можливість, надати свій голос за прийняття цього 18-го пакету санкцій".

 

Теги: #санкції #мерц #urc2025

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:45 10.07.2025
Світ повинен посилити тиск на РФ, - Посольство України в Ізраїлі

Світ повинен посилити тиск на РФ, - Посольство України в Ізраїлі

14:14 10.07.2025
Понад 80% українців живуть у хронічному стресі, послуги підтримки ментального здоров'я потрібні кожній громаді – перша леді

Понад 80% українців живуть у хронічному стресі, послуги підтримки ментального здоров'я потрібні кожній громаді – перша леді

13:48 10.07.2025
Розвиток військового та технологічного секторів може привести Україну до економічного чуда та успішної євроінтеграції - Мерц

Розвиток військового та технологічного секторів може привести Україну до економічного чуда та успішної євроінтеграції - Мерц

13:43 10.07.2025
Мерц закликав Трампа лишатись з Європою: ми прагнемо одного і того ж самого

Мерц закликав Трампа лишатись з Європою: ми прагнемо одного і того ж самого

01:35 10.07.2025
Лідери республіканців у Конгресі заявили про готовність йти далі в питанні санкцій проти РФ - ЗМІ

Лідери республіканців у Конгресі заявили про готовність йти далі в питанні санкцій проти РФ - ЗМІ

18:26 09.07.2025
США запровадили санкції щодо компаній із Гонконгу, ОАЕ і Туреччини за сприяння продажу іранської нафти

США запровадили санкції щодо компаній із Гонконгу, ОАЕ і Туреччини за сприяння продажу іранської нафти

18:12 09.07.2025
Естонія може заблокувати новий пакет санкцій ЄС проти Росії – голова МЗС

Естонія може заблокувати новий пакет санкцій ЄС проти Росії – голова МЗС

06:47 09.07.2025
Мерц може здійснити перший візит до Китаю

Мерц може здійснити перший візит до Китаю

01:40 09.07.2025
Сибіга: сильні санкції, підкріплені сильним лідерством, – це найефективніший спосіб досягнення справедливого миру

Сибіга: сильні санкції, підкріплені сильним лідерством, – це найефективніший спосіб досягнення справедливого миру

21:27 08.07.2025
Зеленський підписав укази про синхронізацію українських санкцій із 15-м, 16-м та 17-м пакетами ЄС

Зеленський підписав укази про синхронізацію українських санкцій із 15-м, 16-м та 17-м пакетами ЄС

ВАЖЛИВЕ

Розвиток військового та технологічного секторів може привести Україну до економічного чуда та успішної євроінтеграції - Мерц

Мелоні: інвестиції у відбудову України є інвестиціям в країну, яка показує стійкість, а також інвестиції в ріст всієї Європи

Заява МЗС України: Росія робить усе, аби розділити українців і поляків, використовуючи болісні сторінки минулого

Трамп заявив, що непричетний до припинення поставок зброї в Україну

МЗС Франції анонсував нові жорсткі санкції проти РФ через зростання ударів по Україні

ОСТАННЄ

Київ та Відень посилять співпрацю для запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України

Мелоні: інвестиції у відбудову України є інвестиціям в країну, яка показує стійкість, а також інвестиції в ріст всієї Європи

Відбудовою України не мають скористатися країни, які зараз фінансують РФ - Мелоні

Заява МЗС України: Росія робить усе, аби розділити українців і поляків, використовуючи болісні сторінки минулого

Орбан закликав президентку ЄК фон дер Ляєн піти у відставку

Порошенко: Україна заслуговує на уряд, який працює задля збереження держави

Зміни в українському уряді потрібні для результату, там мають працювати професіонали, заявляють в "Ударі"

Захист прав людини в умовах агресії РФ набуває додаткової важливості – коментар МЗС щодо меморандуму єврокомісара з прав людини

Єврокоміссар з прав людини заявляє про випадки вибіркового військового набору в Україні та інші порушення при мобілізації - меморандум

Шлях України до вступу до ЄС несе зобов'язання щодо прав людини - єврокомісар

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА