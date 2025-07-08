Інтерфакс-Україна
Політика
21:24 08.07.2025

Настав час змінити правила гри у питанні санкцій проти Росії – сенатор-республіканець Грем

1 хв читати
Настав час змінити правила гри у питанні санкцій проти Росії – сенатор-республіканець Грем

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про його невдоволення Путіним і можливість введення санкцій, заявивши, що Сенат США незабаром розгляне відповідний законопроект.

"Президент Трамп влучно сказав про ігри, в які грає Путін. Сенат незабаром розгляне законопроект про жорсткі санкції - не лише проти Росії, але й проти таких країн, як Китай та Індія, які купують російські енергоносії, що фінансують військову машину Путіна. Законопроект Сенату містить президентське виключення, щоб дати президенту Трампу максимальний вплив. Коли йдеться про Путіна і тих, хто підтримує його військову машину, настав час змінити правила гри", - написав Грем в соцмережі Х.

Як повідомлялося, Трамп у вівторок заявив що "чує багато нісенітниць від Путіна" і вказав, що має намір вжити відповідні заходи.

 

Теги: #законопроєкт #грем #сша #санкції #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:45 08.07.2025
Співпраця України та США у сфері розробки зброї може залишити всіх опонентів за бортом технологічної гонки – Єрмак

Співпраця України та США у сфері розробки зброї може залишити всіх опонентів за бортом технологічної гонки – Єрмак

20:31 08.07.2025
Трамп підтвердив відновлення постачання зброї в Україну

Трамп підтвердив відновлення постачання зброї в Україну

20:13 08.07.2025
Зеленський доручив Умєрову і Сирському активізувати всі контакти з США щодо отримання засобів ППО

Зеленський доручив Умєрову і Сирському активізувати всі контакти з США щодо отримання засобів ППО

20:04 08.07.2025
Трамп: Українці дуже хоробрі, але без американського озброєння війна завершилась би за три-чотири дні

Трамп: Українці дуже хоробрі, але без американського озброєння війна завершилась би за три-чотири дні

19:55 08.07.2025
Трамп заявив, що незадоволений Путіним і думає над законопроєктом Ліндсі Грема

Трамп заявив, що незадоволений Путіним і думає над законопроєктом Ліндсі Грема

15:17 08.07.2025
Глава МЗС Туреччини: Росія готова до третього раунду переговорів, відповідь України очікується

Глава МЗС Туреччини: Росія готова до третього раунду переговорів, відповідь України очікується

15:10 08.07.2025
Зеленський ввів в дію санкції стосовно 5 китайських компаній - постачальників компонентів до "шахедів"

Зеленський ввів в дію санкції стосовно 5 китайських компаній - постачальників компонентів до "шахедів"

13:17 08.07.2025
Документи про російське виробництво безпілотників демонструють співпрацю с китайськими компаніями

Документи про російське виробництво безпілотників демонструють співпрацю с китайськими компаніями

09:57 08.07.2025
На цьому тижні країни ЄС дійдуть згоди разом із Словаччиною і Угорщиною щодо 18-го пакету санкцій проти РФ, прогнозує Стефанішина

На цьому тижні країни ЄС дійдуть згоди разом із Словаччиною і Угорщиною щодо 18-го пакету санкцій проти РФ, прогнозує Стефанішина

09:35 08.07.2025
Велика Британія застосовує санкції до Росії за використання хімічної зброї в Україні – ЗМІ

Велика Британія застосовує санкції до Росії за використання хімічної зброї в Україні – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Трамп заявив, що непричетний до припинення поставок зброї в Україну

МЗС Франції анонсував нові жорсткі санкції проти РФ через зростання ударів по Україні

Зеленський обговорив з Алієвим боротьбу проти агресії РФ та розвиток двосторонніх відносин

Європейска рада не змогла ухвалити 18-ий пакет санкцій для РФ, робота буде продовжена – висновки саміту

Зеленський і Трамп обговорювали закупівлю Україною американських систем ППО

ОСТАННЄ

Нетаньягу висунув Трампа на Нобелівську премію миру

Україна готова в липні відкривати перші три переговорні Кластери про вступ в ЄС, або починати з 1-го Кластеру разом з Молдовою - Стефанішина

Для відкриття переговорних Кластерів про вступ України в ЄС достатньо 26 голосів держав-членів без Угорщини - Стефанішина

Стефанішина заявляє, що не мала ні з ким жодних розмов про переформатування уряду і її кандидування в посли України в США

Трамп заявив, що непричетний до припинення поставок зброї в Україну

МЗС Франції анонсував нові жорсткі санкції проти РФ через зростання ударів по Україні

Адвокати Порошенка подають заяву про злочин через не випуск політика на конференцію з відновлення в Римі

Угода з Данією щодо спільного виробництва важлива з погляду безпеки - Зеленський

Макрон та Стармер проведуть нову зустріч "коаліції охочих"

Орбан звинуватив Україну у підготовці до впливу на вибори 2026 року та діяльність її спецслужб в країні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА