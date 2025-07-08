Настав час змінити правила гри у питанні санкцій проти Росії – сенатор-республіканець Грем

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про його невдоволення Путіним і можливість введення санкцій, заявивши, що Сенат США незабаром розгляне відповідний законопроект.

"Президент Трамп влучно сказав про ігри, в які грає Путін. Сенат незабаром розгляне законопроект про жорсткі санкції - не лише проти Росії, але й проти таких країн, як Китай та Індія, які купують російські енергоносії, що фінансують військову машину Путіна. Законопроект Сенату містить президентське виключення, щоб дати президенту Трампу максимальний вплив. Коли йдеться про Путіна і тих, хто підтримує його військову машину, настав час змінити правила гри", - написав Грем в соцмережі Х.

Як повідомлялося, Трамп у вівторок заявив що "чує багато нісенітниць від Путіна" і вказав, що має намір вжити відповідні заходи.