Інтерфакс-Україна
Події
19:55 08.07.2025

Трамп заявив, що незадоволений Путіним і думає над законопроєктом Ліндсі Грема

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Трамп заявив, що незадоволений Путіним і думає над законопроєктом Ліндсі Грема
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп заявляє про незадоволеність діями Володимира Путіна і намір вжити відповідні заходи.

"Ми незадоволені Путіним. Я незадоволений Путіним, це я можу вам сказати зараз, тому що він вбиває багато людей. І багато з них – його солдати. Його солдати та їхні солдати, здебільшого, і зараз їхня кількість сягає 7000 на тиждень, і я незадоволений Путіним", - сказав Трамп журналістам у вівторок.

На питання, що він планує вчинити через своє незадоволення Путіним, президент США відповів: "Я б не хотів казати. Хіба ми не хочемо зробити невеличкий сюрприз?"

Трамп відзначив, що "чує багато нісенітниці від Путіна, бо хоче знати правду - це дуже приємно, але виявляється безглуздим".

Він також заявив, що думає над законопроєктом американського сенатора Ліндсі Грема, але ще не прийняв остаточне рішення щодо нього. "У Ліндсі Грема є законопроект про санкції проти Росії. Я дивлюся на нього. Так, я дивлюся. Сенат ухвалює і ухвалив дуже, дуже жорсткі санкції. Але так, я дивлюся на нього", - сказав Трамп.

Як повідомлялося, законопроєкт Грема передбачає введення імпортних мит в розмірі 500% до країн, які купують продукцію в РФ та не допомагають Україні, зокрема, КНР та Індії. У кінці червня на питання, чи переконав він Трампа у необхідності прийняття цього законопроєкту, щоб запровадити жорсткі нові санкції проти РФ, сенатор сказав: "Тут великий прорив". При цьому він зазначив, що це від президента США залежить, чи буде цей законопроєкт впроваджений, чи ні, "але ми збираємося дати президенту Трампу інструмент у своєму арсеналі".

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Теги: #сша #санкції #рф

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